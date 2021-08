Op minder dan een uur tijd kroonden de Red Lions, voor de eerste keer, en Nafi Thiam, voor de tweede maal op rij, zich tot olympisch kampioen. Hoe uitzonderlijk is dat, twee gouden medailles op één dag voor België?

Afgelopen zondag Nina Derwael, vandaag de Red Lions en Nafi Thiam. Drie keer goud telt Team Belgium al op deze Spelen. Dat was heel lang geleden: van de editie in 1924 in Parijs, toen bokser Jean Delarge, schermer Charles Delporte en zeiler Léon Huybrechts olympisch kampioen werden. Maar telkens op een verschíllende dag.

Voor twee keer goud op dezelfde olympische dag moeten we terugkeren naar 2 augustus 1952, toen André Noyelle de wegrit in het wielrennen en het Belgische team ook het ploegenklassement won. Robert Grondelaers voegde daar zelfs nog zilver aan toe.

Nadien gebeurde het nog slechts één keer: twee Belgische medailles op één dag (maar geen twee keer goud). Toen Fred Deburghgraeve op 20 juli 1996 in Atlanta de olympische titel veroverde op de 100 meter schoolslag en judoka Harry Van Barneveld brons behaalde bij de zwaargewichten (+95 kg).

25 jaar later deden de Red Lions en Nafi Thiam dus nog beter, in het hockey en in de zevenkamp. In twee verschillende disciplines dus, niet zoals in 1952 toen België in dezelfde wielerrace twee keer goud veroverde.

Is het voordien dan wel gebeurd, twee titels op dezelfde dag, in twee verschillende sporten? Ongetwijfeld in 1920, toen België voor eigen volk, in Antwerpen, een karrenvracht olympische plakken opstreek. Dachten we.

Want hoewel België toen op twee dagen (3 en 5 augustus) vier keer goud veroverde, was dat telkens in dezelfde sport: in het boogschieten, met Hubert Van Innis, Edmond Van Moer, Edmond Cloetens en de nationale ploeg als olympische kampioenen. Dat was ook twintig jaar eerder het geval, toen boogschutter Hubert Van Innis tweemaal goud won op dezelfde dag, op 14 augustus 1900.

In 1920 behaalden twee Belgen, Georges Monier en Albéric Collin, op 12 september wel een titel in de 'art competition', in de compositiewedstrijd en in het beeldhouwen, maar dat wordt niet aangezien als een 'echte' olympische titel in een sport.

Conclusie: de Red Lions en Nafi Thiam bezorgden België vandaag voor het eerst in de olympische geschiedenis twee keer goud op dezelfde dag, in twee verschillende sporten.

Noor Vidts had dat zelfs nóg mooier kunnen maken met een bronzen medaille, maar zij strandde op de zevenkamp nipt naast het podium. Haar schitterende vierde plaats en Thiams eerste stek is niettemin ook een nationale primeur, want nog nooit eindigden twee Belgische atleten (m/v) in de top vijf van hetzelfde atletieknummer op dezelfde Olympische Spelen, inclusief een medaille.

Of hoe 5 augustus 2021 een historische dag in de Belgische sportgeschiedenis werd.

