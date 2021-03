Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Sport/Voetbalmagazine lanceerde daarom vorige week een poll waarin we op zoek gingen naar de meest invloedrijke vrouw in de Belgische sportwereld. U stemde massaal voor bokster Delfine Persoon.

De lezers van Sport/Voetbalmagazine schoven een duidelijke winnares naar voren: Delfine Persoon ging met 22 procent van de stemmen aan de haal. Katrien Jans (11 procent) en Nafi Thiam (10 procent) vervolledigden het podium.

Persoon reageert nuchter op haar verkiezing. "Zoiets is natuurlijk moeilijk te beoordelen, iedere sportvrouw doet haar uiterste best om iets voor haar sport te betekenen. De ene sport komt ook wat vaker in de publiciteit dan de andere", vertelt ze. "Ik denk dat ik ben gekozen omdat het nog iets controversiëler is dat een vrouw de bokssport beoefent dan atletiek of tennis."

Delfine Persoon betekent ongelooflijk veel voor het vrouwenboksen in ons land en daar is ze trots op: "Boksen op zich was al een taboe omdat het voorbestemd leek voor de armen. Vrouwenboksen was nog een groter taboe omdat het een zogenaamde mannensport zou zijn. Dat taboe is doorbroken: arm of rijk, man of vrouw, iedereen kan de sport nu beoefenen."

De West-Vlaamse maakt intussen werk van haar eigen bokscentrum. Na jarenlang zoeken naar een geschikte locatie heeft ze een bouwvergunning gekregen om in Hooglede aan haar droom te beginnen. "Je mag niet zomaar overal een sportaccommodatie zetten, maar we hebben eindelijk een plek gevonden. De boerderij die er stond is al met de grond gelijkgemaakt. Nu beginnen we aan de funderingen en in mei starten we met de effectieve bouw."

Halve finale

Persoon is net terug uit Spanje waar ze meedeed aan een internationaal amateurtoernooi in Castellón. In de halve finale werd ze uitgeschakeld door Irma Testa. Opnieuw was er veel commotie rond de kamp, want Testa draaide heel vaak haar rug naar Persoon, een manoeuvre dat normaal afgestraft wordt door de jury, maar die liet begaan.

"Sport met jurering is altijd wat controversieel", zucht Persoon. "Jammer genoeg begin ik het wat gewoon te worden dat er foute beslissingen worden genomen door de jury".

De 36-jarige bokster hoopte zich nog te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio, maar de kwalificaties zijn afgelast. 'Ik zal er waarschijnlijk niet bij zijn en dat doet echt pijn', besluit ze.

De top 10 van meest invloedrijke vrouwen in de Belgische sportwereld 1. Delfine Persoon 2. Katrien Jans 3. Nafi Thiam 4. Kim Clijsters 5. Kim Gevaert 6. Gwenda Stevens 7. Ingrid Berghmans 8. Ann Wauters 9. Justine Henin 10. Imke Courtois

