Naar jaarlijkse gewoonte bracht Google de lijsten uit van de populairste zoektermen van 2021. Een overzicht.

2021, dat was heel veel sport en voetbal: Euro 2021 en Jupiler Pro League staan op de 1e en 2e plaats in de algemene ranking van zoektermen op Google. Maar naast voetbal wilden mensen ook heel wat te weten over Roland Garros, waarschijnlijk door de persboycot van Naomi Osaka die het nieuws domineerde op dat moment. Verder duikt de Premier League Darts duikt voor het eerst op in de lijst met sportevenementen.

In de lijst met internationale voetbalsterren werd het meest gezocht naar Christian Eriksen. De middenvelder van Denemarken kreeg tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland een hartstilstand, maar is ondertussen aan het werken aan zijn comeback.

Van Belgische atleten was Eden Hazard, die bij Real Madrid sukkelt met blessures en slechts een invallersrol heeft onder nieuwe coach Carlo Ancelotti, de meest gegooglede Rode Duivel. Bij de niet-voetballers staat Nina Derwael bovenaan te pronken. Zij behaalde tijdens de Olympische Spelen in Tokio nog goud op de brug met ongelijke leggers. Daarnaast waren ook Wout van Aert (zilver) en Nafi Thiam (opnieuw goud) erg populaire Belgische atleten op Google dit jaar.

De lijsten Top 5 internationale voetbalsterren 1. Christian Erikse 2. Kylian Mbappé 3. Giorgio Chiellin 4. Karim Benzem 5. Gianluigi Donnarumma Top 5 Rode Duivels 1. Eden Hazard 2. Romelu Lukaku 3. Kevin De Bruyne 4. Thibaut Courtoi 5. Dries Mertens Top 5 sportevenementen (niet-voetbal) 1. Roland Garros 2. Giro 2021 3. Tour de France 2021 4. Olympische Spelen/Jeux Olympiques 5. Wimbledon Top 5 Belgische sporters (niet-voetbal) 1. Nina Derwael 2. Wout Van Aert 3. Nafissatou Thiam 4. Alexander Hendrickx 5. Dixie Dansercoer

