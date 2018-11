Uitzinnige vreugde in turnclub Nina Derwael

Nina Derwael bezorgde ons land vandaag een eerste gouden medaille op een WK gymnastiek. Derwael is geboren in Sint Truiden, maar ze leerde turnen in Hasselt, bij turnclub Sta Paraat. Daar hebben ze de finale vanmiddag natuurlijk gevolgd, op een groot scherm. Met een man of dertig. En toen ze zagen welke punten Derwael kreeg, wisten ze genoeg.