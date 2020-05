Volgens de Jamaicaanse media is Bolts vriendin bevallen van een meisje.

Kasi Bennett, al sinds jaar en dag de vriendin van Usain Bolt, is bevallen van een meisje. Dat meldden de belangrijkste Jamaicaanse kranten en ook Andrew Holness, de eerste minister van Jamaica, feliciteerde het koppel al op zijn Twitteraccount.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd — Andrew Holness (@AndrewHolnessJM) May 18, 2020

Nadat Kobe Bryant verongelukt was, zei Bolt al dat hij hoopte op een dochter. 'Ik zag in zijn ogen hoeveel hij van zijn dochters hield. Ik zou dat gevoel ook graag hebben.'

Hij voegde eraan toe dat hij zenuwachtig is voor het vaderschap. 'Ik ben altijd de 'fun guy' geweest. Maar moet ik dat ook als vader blijven doen en van mijn vriendin de 'bad guy' maken? Dat zijn de vragen die ik me nu stel. We zullen wel zien wat er gebeurt.'

Hoe dan ook, de snelste man ter wereld en trotse bezitter van acht olympische gouden medailles verwacht niet dat zijn kinderen - hij wil er drie in totaal - in zijn voetsporen treden. 'Dat wordt moeilijk voor hen. Als ze het willen doen, is het oké voor mij. Maar ik zal het hen in het begin afraden, omdat ik weet welke druk het met zich meebrengt.'

