Vannacht start het 75e NBA-seizoen, vol onzekerheid in een coronapandemie. Sportief zijn de krachtlijnen wel duidelijk, met één topfavoriet: titelverdediger LA Lakers. De troon van The King, LeBron James, staat immers nog steviger dan vorig seizoen. Met een vijfde NBA-titel kan LBJ die nog een beetje dichter richting The GOAT, Michael Jordan, schuiven.

De vraag keert steeds terug: zal Vadertje Tijd LeBron James achterna blijven hollen? En zal The King ook straks, na zijn 36e verjaardag op 30 december, in zijn al achttiende NBA-seizoen hetzelfde niveau als afgelopen zomer halen?

De vraag keert steeds terug: zal Vadertje Tijd LeBron James achterna blijven hollen? En zal The King ook straks, na zijn 36e verjaardag op 30 december, in zijn al achttiende NBA-seizoen hetzelfde niveau als afgelopen zomer halen? Het (waarschijnlijke) antwoord: allicht wel. James is weliswaar een tikkeltje trager en minder explosief geworden, hij blijft een freak of nature, die zijn lichaam tot in de puntjes verzorgt en daar tot één miljoen dollar per jaar voor over heeft.In het seizoen 2018/19 miste hij in zijn eerste seizoen bij de LA Lakers het laatste deel met een liesblessure - zijn langste inactiviteit ooit - maar in de vorige campagne, tot voor en na de lockdown (in de Disney Worldbubbel in Orlando) was James opnieuw topfit. Zelfs in defense zette hij weer een tandje bij. Onder het hashtagmotto: #WashedKing, om alle twijfelaars te tonen dat hij verre van washed, versleten was.Afgelopen seizoen beschikte LBJ bovendien over een ideale rechterhand: Anthony Davis, die de Lakers in de zomer van 2019 binnenhaalden via een trade met New Orleans. Zoals voorspeld bleek die zeer complementair met James. Die opereerde vaak als spelverdeler (hij deelde zelfs de meeste assists uit in de NBA), met Davis als afwerker aan de ring (als forward/center), of vanop halve/driepunterafstand. Ook de luitenants van de twee supervedetten vervulden meer dan hun rol. Met een titel als resultaat, mede dankzij een uitmuntende verdediging.General manager Rob Pelinka zat daarna niet stil, want hij haalde, voor weinig geld, gerichte versterkingen binnen: de energieke forward/center Montrezl Harrell, vorig seizoen bij de LA Clippers de beste bankspeler (Sixth Man of the Year) in de NBA. Marc Gasol, op zijn 35e fysiek half versleten, maar nog altijd een defensieve mastermind en een zeer goeie passer. Wesley Matthews, als zogenaamde 3&D-speler shotkracht met defense combinerend. En Dennis Schröder, een flitsende, vlotscorende point-guard om James af te lossen. Zij zullen meer dan waardige vervangers worden voor Danny Green, Rajon Rondo, Avery Bradley, Dwight Howard en JaVale McGee.Manager Rob Pelinka verlengde bovendien de contracten van Kentavious Caldwell-Pope (die in de finals een belangrijke rol speelde), Kyle Kuzma en Marieff Morris. Extra meevaller: de ontbolstering van de 20-jarige Talen Horton-Tucker in het afgelopen preseason. Als de shooting guard met een tienkamplijf die progressie ook in het reguliere seizoen kan doorzetten, dan hebben de Lakers er nog een extra wapen bij.Op papier zijn de Lakers dus nog sterker, al zal een nieuwe titel vooral afhangen van LeBron James en Anthony Davis. Geen enkel team heeft twee kanonnen van dat superkaliber in huis, zowel in offense als in defense. Met een eerste titel op zak zal The Brow op zijn 27e bovendien allicht nog een stapje vooruitzetten en nog meer dan James dé leider van de Lakers worden - toch op het parket. Beiden hebben onlangs ook hun contract verlengd tot 2025 (Davis, ter waarde van 190 miljoen dollar) en 2023 (James, ter waarde van 85 miljoen dollar).Enig minpunt is dat ze na de late play-off-finale van vorig seizoen, tot 11 oktober, weinig rust hebben gehad. Maar James liet al weten dat hij in de eerste seizoenshelft matchen zal overslaan, om vol te mikken op de play-offs. Met mogelijk een vijfde NBA-titel en een achttiende titel voor de Lakers (een NBA-record) als resultaat.De belangrijkste tegenstand komt uit eigen stad, van de LA Clippers. Vorig seizoen al naar voren geschoven als dé titelkandidaat, maar in de play-offbubbel van Disney World spatten de LA Clippers, en met name hun superduo Kawhi Leonard en Paul George, echter uiteen na een 3-1 voorsprong tegen de Denver Nuggets. Te weinig cohesie, te weinig sturing van een échte spelverdeler, te weinig leiderschap. Minpunten die de Clippers wilden aanpakken in het tussenseizoen. Voor een deel gelukt, met de ervaren center Serge Ibaka (de boezemvriend van Kawhi Leonard, weggehaald bij Toronto) en de veelzijdige Luke Kennard als versterking. Al zagen de Clippers wel hun Duracellkonijn Montrezl Harrell naar de Lakers vertrekken en moeten ze nog een point-guard binnenhalen. Hoezeer de nieuwe coach Tyronn Lue, als vervanger van Doc Rivers, zijn stempel zal kunnen drukken en hoezeer Paul George zich zal herpakken na slechte play-offs worden ook sleutelfactoren. George verlengde onlangs wel zijn contract voor vier jaar (voor 190 miljoen dollar), wat meer duidelijk schept over zijn toekomst, als sidekick van Kawhi Leonard. Die blijft sowieso de sleutelfiguur bij de Clippers. Al blijft ook bij hem de vraag of hij een heel seizoen fit kan blijven, en hoeveel matchen Leonard in dit compactere seizoen zal willen/moeten rusten.Een andere opponent had de Golden State Warriors moeten worden, met de opnieuw fitte Splash Brothers Stephen Curry en Klay Thompson, in combinatie met Draymond Green, Andrew Wiggins en James Wiseman, de tweede keuze uit de jongste NBA-draft. Tot Thompson, wiens gescheurde kruisbanden pas waren hersteld, in de voorbereiding zijn achillespees afscheurde. Een gigantische klap voor de Warriors die erna nog Kelly Oubre binnenhaalden, maar voor de titel zullen tekortschieten.De tegenstand voor de twee ploegen uit LA moet in de Western Conference nu vooral komen van de Denver Nuggets, met Jamal Murray en Nikola Jokic, van de Portland Trailblazers, die hun duo Damian Lillard/CJ McCollum beter omringden, en van de Dallas Mavericks, die met de 21-jarige Luka Doncic de meest fonkelende groeidiamant van de NBA in huis hebben. De Sloveen wordt nu al genoemd als een van de topkandidaten voor de MVP-titel, maar voor teamsucces moet hij hopen dat de knieën van zijn rechterhand Kristaps Porzingis een heel seizoen standhouden. De Let zal ook pas later, ergens in januari, aan zijn seizoen kunnen beginnen.Bij de Houston Rockets is dé vraag of NBA-topscorer James Harden zal blijven. Hij ging (zonder mondmasker) feesten en bleef aanvankelijk weg van training camp. The Beard wil immers weg, zelfs na de Russell Westbrook voor John Wall-wissel met de Washington Wizards. Houston wil Harden echter pas laten gaan voor een jongere sterspeler, en voor minstens een paar first-round draft picks. De vraag is welke ploeg die hoge prijs wil betalen en de al 31-jarige Harden wil binnenhalen, om nú te winnen.Meest genoemde kandidaat voor een trade met Harden: de Philadelphia 76'ers Zij beschikken met Joel Embiid en Ben Simmons over twee supersterren die LeBron James en Anthony Davis, zeker op fysiek vlak, het meest benaderen. De eerste is echter vaak te gemakzuchtig en de tweede kan álles, behalve driepunters shotten, waardoor hij als point-guard niet matcht met de center Embiid. De nieuwe sportieve baas Daryl Morey lokte echter betere schutters naar Philly (onder meer Seth Curry en Danny Green) en ook een nieuwe, zeer ervaren coach, Doc Rivers. Maar als de mayonaise weer niet pakt, zou Morey (tot vorig seizoen aan het roer van de... Houston Rockets) weleens Simmons naar Texas kunnen zenden, in ruil voor Harden.Even interessant: de Brooklyn Nets, waar superster Kevin Durant 540 dagen nadat hij in de finale van 2019 zijn achillespees afscheurde, vannacht weer een shirt zal aantrekken. Als hij de zeer positieve signalen van in preseason kan bevestigen én het klikt met zijn nieuwe, even geniale als blessuregevoelige/knotsgekke rechterhand Kyrie Irving, dan kunnen de Nets onder nieuwbakken coach Steve Nash ver raken.Mede door hun heel brede kern, met onder meer Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen en Joe Harris. Al worden zij ook genoemd als mogelijke wisselstukken in een trade met Houston, voor James Harden... De andere grote vraag bij de start van preseason was of tweevoudig MVP Giannis Antetokounmpo zijn contract bij de Milwaukee Bucks zou verlengen. Vorige week gaf die het antwoord: ja - tot opluchting van heel Milwaukee, en ook de NBA. De Griek wordt niet de zoveelste superster die een franchise in een small market verlaat voor een big market zoals Los Angeles. Voor de NBA is het competitieve evenwicht immers een prioriteit.Antetokounmpo benadrukte zijn trouw aan de Bucks, die hem al op achttienjarige leeftijd binnenhaalden en hem alle kansen gaven om te groeien. Voor die loyaliteit wordt Antetokounmpo wel rijkelijk beloond: met het duurste contract in de NBA-geschiedenis zelfs: 228,2 miljoen dollar, over vijf jaar.Maar een garantie op een titel, of zelfs een finaleplaats is dat zeker niet, na twee vroegtijdige exits in de play-offs. Milwaukee versterkte zich wel met spelverdeler/meesterverdediger Jrue Holiday, maar greep naast Bogdan Bogdanovic van Sacramento, en moest zich tevredenstellen met 'kernopvullers'.Coach Mike Budenholzer zal op tactisch vlak vindingrijker moeten worden. En ook Antetokounmpo zal aan zijn spel moeten sleutelen (een meer betrouwbaar afstandshot/vrijworpshot ontwikkelen, zijn post-up-spel onder de korf bijschaven) om de Bucks meer kansen te geven in de play-offs.In de Eastern Conference, met naast Philadelphia en Brooklyn ook Miami, de finalist van de jongste play-offs, en Boston als grootste concurrenten, wordt dat nog moeilijker dan de voorbije jaren. En dan moeten de Bucks in de finale nog voorbij de winnaars van de Western Conference, allicht dus de LA Lakers. Antetokounmpo grootste doel is LeBron James kloppen en diens kroon overnemen, maar met deze kern lijkt dat voor Milwaukee een zeer moeilijke opdracht. Wellicht zelfs voor gelijk welke andere ploeg.De kans is dus reëel dat LeBron James zijn troon als The King zal behouden. En met een vijfde NBA-titel de balans in de discussie over wie The GOAT, The Greatest of All Time is - hij of Michael Jordan - nog iets meer richting evenwicht zal doen kantelen. Om die helemaal naar zijn kant te doen hellen, zal James volgens velen echter minstens evenveel NBA-titels moeten winnen als Jordan (zes). En zelfs dan zullen velen MJ als de grootste aller tijden blijven bestempelen.