Valentine Dumont heeft maandag het Belgische record op de 400 meter vrije slag kortebaan nogmaals aangescherpt op de International Swimming League in Boedapest.

Op de International Swimming League in Boedapest tikte Valentine Dumont als tweede aan in 4:00.05, 32 honderdsten sneller dan de 4:00.37 die ze op 18 oktober, eveneens in Boedapest, op de tabellen zette. Maandag was alleen de Amerikaanse Hali Flickinger (3:59.78) sneller.

Ook op de 100 en 200 meter is de 20-jarige Dumont Belgisch recordhoudster. In olympisch bad heeft ze dezelfde drie nationale records in handen, plus dat op de 200 meter vlinderslag. (Belga)

Op de International Swimming League in Boedapest tikte Valentine Dumont als tweede aan in 4:00.05, 32 honderdsten sneller dan de 4:00.37 die ze op 18 oktober, eveneens in Boedapest, op de tabellen zette. Maandag was alleen de Amerikaanse Hali Flickinger (3:59.78) sneller.Ook op de 100 en 200 meter is de 20-jarige Dumont Belgisch recordhoudster. In olympisch bad heeft ze dezelfde drie nationale records in handen, plus dat op de 200 meter vlinderslag. (Belga)