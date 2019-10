Vrijdagochtend begon in Stuttgart het WK turnen. De ideale gelegendheid om u kennis te laten maken met Valerie Van Cauwenberghe, internationaal jurylid en technisch directeur van Gymnastiekfederatie Vlaanderen.

Ze is pas 41 en toch begint Valerie Van Cauwenberghe vrijdag al aan haar zesde WK als jurylid in het artistiek turnen. 25 jaar nadat de Oost-Vlaamse uit Ename haar eerste cursus volgde en daarna doorgroeide naar internationaal niveau

Naast haar functie als jurylid beklom Van Cauwenberghe ook de ladder binnen Gymnastiekfederatie Vlaanderen: aanvankelijk als jeugdtrainster van onder meer Gaelle Mys, drievoudig deelneemster aan de Olympische Spelen, vandaag als technisch directeur. 'Ervoor was ik vaak aanwezig bij de trainingen van de meisjes, om hun oefeningen te jureren. Op verzoek van hoofdcoaches Yves Kieffer en Marjorie Heuls ben ik, na vele jaren als vrijwilliger, in 2012 fulltime in dienst getreden.'

Zo maakte ze ook de opgang van Nina Derwael van dichtbij mee. 'Al van in de lagere school viel ze mij op. Zo energiek, zo natuurlijk turnend, zoveel passie ook. Toen al dacht ik: zij kan het heel ver brengen. Zeker toen ze op haar elfde van Limburg naar de Topsportschool in Gent trok, op internaat, en er zich razendsnel ontwikkelde. Het echte sleutelmoment kwam er op haar vijftiende, tijdens het Europees Jeugd Olympisch Festival in 2015. Zij en leeftijdsgenote Axelle Klinckaert wonnen medailles op bijna alle toestellen, ook met het Belgische team. Vanaf toen was the sky the limit. '

Nina is haar eigen jury

Helaas werd Klinckaert in de aanloop naar de Spelen van Rio 2016 geremd door een zware knieblessure. Derwael stootte na de net gemiste olympische finale wel door richting de top, met twee Europese titels in 2017 en 2018 en een wereldtitel in 2018, op 'haar' brug met ongelijke leggers. 'Wat Nina op dat toestel zo goed maakt? Door haar lengte ( 1m68, veel groter dan haar concurrentes, nvdr) oogt haar oefening veel gracieuzer', zegt Van Cauwenberghe. 'Maar Nina's feeling onderscheidt haar het meest. Alles wat ze turnt, voelt ze zó perfect aan. Na elke oefening weet ze: 'Ja, ik heb daar mijn benen niet genoeg gestrekt, ik hing daar met mijn schouders te veel naar achteren.' Ze kan zelfs al meteen zeggen hoeveel strafpunten ze zal krijgen. Eigenlijk heeft zij geen jury nodig, ze zou zichzelf kunnen jureren. ( lacht) En als ze toch twijfelt, zal ze héél gedetailleerde vragen stellen als ik haar mijn bestraffingen toon.

'Daarnaast is Nina bijzonder perfectionistisch, zelfverzekerd en gedreven. Al van jongs af: mijn wil, mijn weg. Ze kan ook enorm goed om met druk, behoudt in alle omstandigheden haar focus. Mentaal onbreekbaar. Het mooiste voorbeeld: de jongste Europese Spelen ( eind juni, nvdr), waar ze viel op de brug. Háár brug. Ze herpakte zich echter onmiddellijk en behaalde niet veel later goud op de balk. IJzig kalm. Toen dacht ik: Nina, jij bent een héél straffe madam.'

