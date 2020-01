Decenuninck-Quickstep realiseert een dubbelslag in het Belgisch openingsweekend in maart.

02/03. In een nieuw Belgisch record pakt atlete Cynthia Bolingo op het EK indoor in Glasgow zilver in de finale van de 400 meter.

02/03. In het openingsweekend van het Belgisch wielerseizoen realiseert Deceuninck-Quick-Step een dubbelslag: Zdenek Stybar wint de Omloop Het Nieuwsblad en Bob Jungels Kuurne-Brussel-Kuurne. In de UAE Tour schrijft Primoz Roglic het eindklassement op zijn naam.

03/03. In Glasgow veroveren de Belgian Tornado's (met Julien Watrin en de broers Dylan, Jonathan en Kevin Borlée) de Europese indoortitel op de 4x400 meter.

03/03. De Nederlandse snelschaatser Patrick Roest wordt in het Canadese Calgary voor de tweede keer op rij wereldkampioen allround. Bij de vrouwen is de Tsjechische Martina Sablikova de beste.

03/03. Op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow behalen Kenny De Ketele en Robbe Ghys brons in de ploegkoers.

09/03. Sam Maes wordt twaalfde op de WB-manche reuzenslalom in het Sloveense Kranjska Gora, het beste resultaat ooit voor een Belgische skiër in de FIS World Cup.

09/03. Julian Alaphilippe vlamt in Siena naar de zege in de Strade Bianche en is twee weken later ook oppermachtig in Milaan-Sanremo, zijn eerste zege in een klassiek monument.

10/03. Voor het eerst in twaalf jaar winnen de Antwerp Giants de Beker van België basketbal. Ze kloppen in de finale BC Oostende. Een week later verovert Castors Braine voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de beker bij de dames. Het is in de finale te sterk voor Sint-Katelijne-Waver.

15/03. Op het WK paracyling op de piste verovert Diederick Schelfhout twee keer brons (3 km achtervolging, 1 km tijdrit). Griet Hoet en Anneleen Monsieur behalen zilver op de 3 km achtervolging (tandem). Ewoud Vromant is goed voor brons in het omnium (C2 klasse).

17/03. Egan Bernal triomfeert in Parijs-Nice, op zijn 22e al zijn tweede eindzege in een WorldTourrittenkoers.

17/03. Snowboarder Seppe Smits wint de vierde en laatste manche van de wereldbeker Big Air in Quebec.

19/03. Victor Campenaerts is de snelste in de tijdrit in Tirreno-Adriatico. Primoz Roglic zet het eindklassement naar zijn hand.

10/03. Gewichtshefster Nina Sterckx kroont zich op het WK U17 in Las Vegas tot wereldkampioene in de categorie tot 55 kg, een primeur voor België.

17/03. De Noor Johannes Thingnes Bø sluit het WK biatlon af met één zilveren en vier gouden medailles (in drie estafettes en op één individueel nummer, de 10 km sprint), als de slokop van het kampioenschap.

23/03. De Amerikaan Nathan Chen en de Russin Alina Zagitova worden in het Japanse Saitama wereldkampioen kunstschaatsen.

25/03. Thomas De Gendt soleert op zijn bekende manier naar de zege in de eerste rit van de Ronde van Catalonië.

26/03. Volleybalsters Britt Herbots en Kaja Grobelna schrijven de CEV-cup op hun palmares. In de finale verslaan ze met hun Italiaanse club Busto Arsizio het Roemeense Alba Blaj. Herbots krijgt ook de trofee voor beste speelster van de finale.

30/03. In het Deense Aarhus worden de Oegandees Joshua Cheptegei en de Keniaanse Hellen Obiri wereldkampioen veldlopen.

30/03. De Belgische jockey Christophe Soumillon wint met zijn paard Thunder Snow voor het tweede jaar op rij de prestigieuze Dubai World Cup, gedoteerd met een prijzenpot van 12 miljoen dollar.

31/03. Thierry Neuville en co-rijder Nicolas Gilsoul schrijven de rally van Corsica bij op hun erelijst, de vierde manche van het WK-rallyseizoen.

31/03. De Driedaagse Brugge-De Panne, de E3 Classic en Gent-Wevelgem, drie Vlaamse eendagskoersen in de WorldTour op vijf dagen, zijn een prooi voor respectievelijk Dylan Groenewegen, Zdenek Stybar en Alexander Kristoff. Miguel Angel Lopéz is de beste in het eindklassement van de Ronde van Catalonië.