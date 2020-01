In januari waren we getuigen van de Gouden Schoen van Hans Vanaken, de zevende Australian Open voor Novak Djokovic en Jasper Philipsens eerste WorldTourzege in Australië.

01/01. De Nederlander Michael van Gerwen schrijft voor derde keer het PDC wereldkampioenschap darts op zijn naam. In het Londense Alexandra Palace verslaat hij de Engelsman Michael Smith in de finale.

06/01. Ryoyu Kobayashi wint het Vierschansentoernooi en wordt tweede Japanner op de erelijst na Kazuyoshi Funaki in 1998. Hij is na Sven Hannawald en Kamil Stoch ook pas de derde schansspringer die alle vier de manches op zak steekt.

13/01. Toon Aerts wordt in Kruibeke voor het eerst Belgisch kampioen veldrijden bij de elite, Wout van Aert moet tevreden zijn met zilver. Daags voordien kroont Sanne Cant zich voor de tiende maal tot nationaal kampioene bij de elite.

13/01. In het Italiaanse Collalbo kroont Sven Kramer zich voor de tiende keer tot Europees kampioen allround schaatsen. In het sprinttoernooi is zijn landgenoot Kai Verbij de beste. Bij de dames triomferen Antoinette de Jong (allround) en Vanessa Herzog (sprint).

16/01. Hans Vanaken wint de 65e Gouden Schoen. De 26-jarige middenvelder is na José Izquierdo (2016) en Ruud Vormer (2017) de derde opeenvolgende speler van Club Brugge die de meest prestigieuze Belgische voetbalprijs in de wacht sleept.

19/01. Jasper Philipsen behaalt in de vijfde rit van de Tour Down Under zijn eerste WorldTourzege uit zijn prille loopbaan, weliswaar na de diskwalificatie van Caleb Ewan. In het eindklassement is Daryl Impey de beste.

26/01. In het Wit-Russische Minsk worden de Spanjaard Javier Fernández en de Russische Sofia Samodoerova Europees kampioen kunstschaatsen.

27/01. In de Cadel Evans Great Ocean Race, de eerste eendagskoers op de WorldTourkalender, sprint Elia Viviani naar de zege.

27/01. Een tweede plaats in de laatste manche in Hoogerheide is voldoende voor Toon Aerts om de eindzege in de wereldbeker veldrijden bij de elite op zijn palmares te zetten.

27/01. Novak Djokovic wint voor de zevende keer de Australian Open tennis. Hij verslaat in de finale Rafael Nadal in drie korte sets. Veel spannender is de finale bij de vrouwen, daags voordien. Daarin klopt Naomi Osaka de Tsjechische Petra Kvitova. De Japanse wordt zo als eerste Aziatische ooit het nummer één van de wereld.

27/01. Denemarken behaalt voor eigen publiek, na een zege in de finale tegen Noorwegen, de wereldtitel handbal bij de mannen