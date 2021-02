De 55e Super Bowl, tussen de Tampa Bay Buccaneers en de Kansas City Chiefs, wordt zondag een zeer speciale editie. Wegens alle coronaprotocollen en vooral wegens het historische duel tussen een oude en jonge superster om de troon in de NFL. Een overzicht in tien weetjes.

Tom Brady (43), quarterback van de Buccaneers, goed voor zes Super Bowlzeges vs. Patrick Mahomes (25), quarterback van de Chiefs, goed voor één gewonnen Superbowl. De clash tussen The GOAT, The Greatest of All Time, en de rising star van het American football. Een uniek duel der generaties en ook de allereerste keer dat de twee quarterbacks die de laatste twee Super Bowls hebben gewonnen het tegen elkaar opnemen in de volgende editie. Met als extra pigment vooral de tiende Super Bowl van de onverslijtbare Brady, als ook pas derde quarterback die in dríé verschillende decennia de NFL-finale speelt. Zijn eerste Super Bowl dateert immers al van 2002, toen Mahomes nog in de kleuterschool zat...

...

Tom Brady (43), quarterback van de Buccaneers, goed voor zes Super Bowlzeges vs. Patrick Mahomes (25), quarterback van de Chiefs, goed voor één gewonnen Superbowl. De clash tussen The GOAT, The Greatest of All Time, en de rising star van het American football. Een uniek duel der generaties en ook de allereerste keer dat de twee quarterbacks die de laatste twee Super Bowls hebben gewonnen het tegen elkaar opnemen in de volgende editie. Met als extra pigment vooral de tiende Super Bowl van de onverslijtbare Brady, als ook pas derde quarterback die in dríé verschillende decennia de NFL-finale speelt. Zijn eerste Super Bowl dateert immers al van 2002, toen Mahomes nog in de kleuterschool zat... Brady wordt ook pas de vierde speler die met twee verschillende teams aantreedt in de Super Bowl. Zijn eerste met Tampa, na zijn veelbesproken verhuis vorige zomer van New England naar Florida. Bij de Patriots kreeg hij van coach/directeur Bill Belichick immers geen meerjarig contract meer. Dat gaven de Bucs hem wel: 50 miljoen dollar voor twee jaar. Een geslaagde gok, want Brady sleurde Tampa uit het moeras der anonimiteit, nadat hij jarenlang de keizer van de Patriots was geweest. Met hen won de echtgenoot van supermodel Gisele Bündchen in 2019 zijn laatste Super Bowl, onder meer na winst in de AFC Championship Game (de halve finale) tegen Kansas City - toen met Mahomes in zijn eerste seizoen als startende quarterback. Mahomes en zijn Chiefs veroverden vorig jaar wel de Super Bowl, wat hem een tienjarig recordcontract van liefst 503 miljoen dollar bij Kansas opleverde. Voor het eerst kan een team de Super Bowl op zijn thuisgrond winnen. De Buccaneers spelen immers in hun Raymond James Stadium, bekend om het piratenschip bovenaan een van de tribunes. Buccaneers waren dan ook piraten die in de zeventiende eeuw de kusten van Florida belaagden. Tampa won wel al één keer de Vince Lombardi Trofee, in 2003. De Chiefs uit Kansas namen die in 2020 dus mee naar huis en kunnen als eerste team hun titel verlengen sinds de New England Patriots in 2005, toen aangevoerd door... Tom Brady. De Kansas City Chiefs zijn megapopulair in hun thuismarkt: 61,9 procent van de lokale bevolking en 85 procent van de tv-kijkers keek er naar de AFC Championship Game tegen de Buffalo Bills. Verwacht wordt dat het totaal aantal kijkers in de hele VS zondag dan ook weer boven de 100 miljoen zal stijgen. Vorig jaar zaten 100,45 miljoen Amerikanen voor hun tv, het all-time record dateert van 2015 met 114,4 miljoen kijkers. De laatste tien Super Bowls staan ook allemaal in de top tien van de beste bekeken edities en de laatste acht toppen zelfs de ranking van de meest bekeken uitzendingen in de Amerikaanse tv-geschiedenis. De uitzending op CBS (in België op Eleven Sports 1) wordt zondagnacht opgeluisterd door onder meer een opgedragen gedicht van Amanda Gorman, de jongedame die zo al de show stal tijdens de inauguratie van president Joe Biden. Het Raymond James Stadium heeft een maximumcapaciteit van 65.890 zitjes, maar zal wegens strenge coronaprotocollen slechts voor een derde gevuld zijn. Het toeschouwersaantal van 22.000 toeschouwers is zo het kleinste in de Super Bowlgeschiedenis. Veel minder dan het vorige laagterecord, tijdens de eerste editie in 1967, toen met 69.467 fans in de tribunes. Eén derde is wel meer dan de totale bezetting in alle NFL-stadions dit seizoen: 'slechts' 1,2 miljoen toeschouwers over alle matchen. In normale tijden is dat ongeveer 17 miljoen. De 22.000 toeschouwers worden gespreid over het Raymond James Stadium (behalve over de eerste dertien rijen, die leeg blijven), moeten op verschillende tijdstippen het stadion betreden en moeten ook een mondmasker dragen. Voor het eerst zullen ook alle betalingen in het stadion cashfree gebeuren. De spelers van Kansas City zullen ook pas de dag voor de wedstrijd naar Tampa vliegen, terwijl voor 'normale' Super Bowls de twee teams de hele week in de gaststad verblijven voor trainingen en allerhande verplichtingen. Van de 22.000 tickets gaan er 7500 gratis naar (gevaccineerde) zorgmedewerkers, vooral afkomstig uit Florida, maar ook uit de steden van de 32 NFL-teams. De rest van de tickets, 14.500, worden verkocht aan gewone fans. Door die schaarste, en door het duel tussen twee supersterren, zullen allicht recordprijzen betaald worden. Vorige week gingen op de tweedehandssites de goedkoopste tickets van de hand voor 7000 à 8000 dollar, al kunnen die nog fluctueren tot komende zondag. Om het stadion enigszins gevuld te doen lijken, zullen op vele zitjes ook kartonnen borden met foto's van fans gezet worden. Voor het eerst in 37 jaar zal er tijdens de Super Bowl geen tv-commercial van Budweiser te zien zijn. Moederbedrijf Anheuser-Busch schenkt (een deel van) het bedrag dat het normaal zou betalen voor een reclamespot van 30 seconden (5,5 miljoen dollar) aan een non-profitorganisatie in de strijd tegen het coronavirus. Het lanceert ook een filmpje op zijn digitale platformen - getiteld: The Bigger Picture - om het belang van coronavaccins te onderstrepen. Ook andere multinationals als Coca-Cola, Pepsi en Hyundai hebben voor het eerst in vele jaren geen Super Bowlcommercial gemaakt. Die worden vaak lang op voorhand opgenomen, maar toen al de juiste coronatoon van zo'n reclamespot vinden bleek te moeilijk, te duur en te riskant. Tampa, een stad aan de westkust van Florida met 'slechts' 400.000 inwoners, is het laatste jaar dé sportstad van de VS geworden. Eind september wonnen Tampa Bay Lightning de Stanley Cup in het ijshockey, tegen de Dallas Stars. Een maand later speelden de Tampa Bay Rays de World Series Baseball, die ze wel verloren tegen de Los Angeles Dodgers en nu spelen de Bucs de Super Bowl. In de NBA zijn de Toronto Raptors in dit coronaseizoen ook naar Tampa verhuisd, wegens de gesloten Canadese grenzen. Ook de Amerikaanse Glazerfamilie beleeft hoogdagen. De erfgenamen van Malcolm Glazer zijn immers meerderheidsaandeelhouders van zowel Manchester United, dat weer floreert in de Premier League, als van de Tampa Bay Buccaneers. De broers Avram en Joel Glazer zijn zelfs covoorzitter bij Man U, en Joel bestuurt met zijn broers Bryan en Edward de Tampa Bay Buccaneers. Een lucratieve investering: vader Malcolm kocht de club in 1995 voor 192 miljoen dollar. Nu is de franchise... 2,28 miljard dollar waard.