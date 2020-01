Evenepoel verstomde de wielerwereld met zijn Europese titel in het tijdrijden en de Red Lions werden als wereldkampioen ook Europees kampioen in eigen land. Dat en nog meer in augustus 2019.

03/08. De pas 19-jarige Remco Evenepoel soleert richting de zege in de Clásica San Sebastián. Vijf dagen later behaalt hij in Alkmaar de Europese tijdrittitel bij de elite. In Alkmaar verovert Yves Lampaert ook zilver in de wegrit, na de Italiaan Elia Viviani.

08/08. De transfer van Romelu Lukaku van Manchester United naar Inter Milaan is helemaal rond. De nerazzurri betalen zo'n 70 miljoen euro voor de Rode Duivel, een clubrecord.

09/08. De Rus Pavel Sivakov schrijft de Ronde van Polen op zijn naam.

10/08. Nederland verovert in Zuid-Afrika voor de tiende keer de wereldtitel korfbal, na winst in de traditionele finale tegen België.

11/08. Op het WK junioren in Tokio wordt roeier Tristan Vandenbussche vicewereldkampioen in de skiff. Eerder op het jaar had de West-Vlaming ook al goud gewonnen op het EK.

18/08. Golfer Thomas Pieters wint net als in 2015 de Czech Masters.Voor de 27-jarige Antwerpenaar zijn vierde overwinning op de European Tour.

18/08. David Goffin plaatst zich in het Amerikaanse Cincinnati voor het eerst in zijn carrière voor de finale van een Masters 1000 toernooi, maar verliest er van de Rus Daniil Medvedev.

18/08. Laurens De Plus behaalt zijn eerste profzege, door het eindklassement van de BinckBankTour op zak te steken. Tim Wellens en Oliver Naesen winnen respectievelijk de vierde rit in Houffalize en de zevende rit in Geraardsbergen.

18/08. De Sloveen Tim Gajser (Honda) kroont zich voor de tweede maal in zijn loopbaan tot wereldkampioen in de MXGP-klasse motorcross.

22/08. Zeilster Emma Plasschaert wint in het Japanse Enoshima het olympisch testevent in de Laser Radialklasse.

23/08. Pieter Devos (met zijn paard Claire), Jos Verlooy (Igor), Jérôme Guéry (Quel Homme) en Gregory Wathelet (Nevados) schrijven nationale sportgeschiedenis door in Rotterdam als eerste Belgische team goud te veroveren op het EK jumping. Twee dagen later behaalt Verlooy ook brons in de individuele competitie, na de Zwitserse winnaar Martin Fuchs en de Brit Ben Maher.

24/08. De Red Lions worden voor eigen publiek, in Wilrijk, Europees kampioen hockey door in de finale Spanje van het veld te vegen (5-0). Victor Wegnez wordt verkozen tot beste speler van het toernooi. De Red Panters grijpen naast een medaille, na een uitschakeling in de groepsfase.

26/08. Waasland-Beveren ontslaat zijn trainer Adnan Custovic na een 1 op 15 in de competitiestart. Arnauld Mercier zal hem opvolgen.

28/08. Matthias Casse behaalt op het WK judo in Tokio zilver in de klasse tot 81 kg. In de strijd om het goud moet de 22-jarige Antwerpenaar zijn meerdere erkennen in de Israëliër Sagi Muki.

29/08. Sandrine Tas sluit de laatste dag van het EK skeeleren op de piste in Pamplona af met vijf keer goud en één keer zilver. In totaal veroveren de Belgen, onder wie ook toptalent Jason Suttels,15 medailles. In september wint Tas ook nog de marathon van Berlijn.