Voetbal was gedaan, de zomer kon beginnen. Herbeleef juni 2019 met onder meer de Champions Leaguefinale tussen Liverpool en Tottenham en de presentatie van Eden Hazard bij Real Madrid.

01/06. Liverpool FC wint in Madrid de finale van de Champions League. Het klopt Tottenham Hotspur met 2-0, onder meer dankzij een goal van Divock Origi in de slotfase.

01/06. Bocholt kroont zich voor de vierde keer op rij tot Belgisch kampioen handbal bij de mannen. In de finale is het te sterk voor Wezet. Eerder op het seizoen had Bocholt ook al de BENE-League en de Beker van België gewonnen.

02/06. De Ecuadoraan Richard Carapaz trekt na drie weken Giro de roze trui aan. Vincenzo Nibali en Primoz Roglic worden tweede en derde.

02/06. Op het EK in Luzern pakt het Belgische duo Tim Brys/Niels Van Zandweghe brons in de lichte dubbeltwee. Eerder op het jaar hadden ze ook al de WB-manche in het Bulgaarse Plovdiv gewonnen, als eerste Belgische lichtgewichtduo in achttien jaar.

09/06. Rafael Nadal is al voor de twaalfde maal de beste op Roland Garros. In de finale verslaat hij voor de tweede keer op rij de Oostenrijker Dominic Thiem. In de finale bij de vrouwen behaalt de Australische Ashleigh Barty haar eerste grandslamtitel tegen de Tsjechische Markéta Vondrou¨ová.

12/06. De Saint Louis Blues winnen voor het eerst het Noord-Amerikaanse ijshockeykampioenschap NHL. In de strijd om de Stanley Cup verslaan ze de Boston Bruins.

13/06. BC Oostende pakt zijn achtste landtitel op rij in het basketbal. In de play-offfinale is het na vier wedstrijden te sterk voor de Antwerp Giants.

13/06. In het bijzijn van 50.000 fans wordt Eden Hazard voorgesteld door Real Madrid. Dat betaalde 100 miljoen euro aan Chelsea FC voor de Rode Duivel.

14/06. De Toronto Raptors winnen als eerste Canadese ploeg de NBA-titel. Ze verslaan verrassend de titelverdediger Golden State Warriors met 4-2. Kawhi Leonard wordt verkozen tot MVP van de Finals. Giannis Antetokounmpo wordt verkozen tot MVP van het reguliere seizoen.

16/06. Wout van Aert sluit het Criterium Dauphiné af met twee ritzeges (onder meer in de tijdrit) en met de groene trui, ook Dylan Teuns behaalt een etappezege. Bjorg Lambrecht steekt het jongerenklassement op zak. Wonderboy Remco Evenepoel schrijft als jongste ooit de Baloise Belgium Tour op zijn naam.

16/06. Toyota wint met het trio Fernando Alonso, Kazuki Nakajima en Sebastien Buemi voor de tweede keer op rij de 24 uren van Le Mans. Stoffel Vandoorne wordt met SMP Racing derde, als eerste Belg op het podium in Le Mans sinds Eric van de Poele in 2001.

16/06. Op de golfbaan van Pebble Beach is de Amerikaan Gary Woodland de beste in de US Open.

22/06. Wielrenner Yves Lampaert rijdt de snelste tijdrit van de Ronde van Zwitserland.

22/06. Judoka Jorre Verstraeten behaalt brons op de Europese Spelen/het EK in de categorie tot 60 kg. Een dag later verovert Matthias Casse zijn eerste Europese titel bij de senioren, in de klasse tot -81 kg.

23/06. Ondanks een elleboogblessure, opgelopen bij het speerwerpen, wint Nafi Thiam de prestigieuze zevenkamp in Talence. Ze zet onder meer een wereldrecord hoogspringen in een zevenkamp neer, met een sprong van 2m02.

27/06. Wout van Aert wordt in Middelkerke Belgisch kampioen tijdrijden. Hij fietst sneller dan Yves Lampaert en Remco Evenepoel.

30/06. Jelle Geens schrijft de World Triathlon Series-manche in Montréal op zijn naam, als eerste Belg ooit die een sprinttriatlon op het allerhoogste niveau wint. Een week later wordt hij ook derde in Hamburg.

30/06. Op de Europese Spelen in Minsk pakt turnster Nina Derwael goud op de balk, nadat ze op haar favoriet toestel, de brug met ongelijke leggers, ten val is gekomen.

30/06. Tim Merlier zet het BK op de weg in Gent naar zijn hand, als snelste van een massasprint voor Timothy Dupont en Wout van Aert.