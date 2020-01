Februari was een goede maand voor de New England Patriots dat de 'saaiste Super Bowl ooit won', Elise Mertens die haar vijfde WTA-titel binnenhaalde en Jolien D'hoore die brons veroverde op het WK baanwielrennen in de scratch.

02/02. Sanne Cant verovert in het Deense Bogense haar derde wereldtitel veldrijden bij de dames elite. Daags nadien trekt Mathieu van der Poel zijn tweede regenboogtrui aan als profveldrijder. Hij gaat Wout van Aert en Toon Aerts vooraf. Bij de beloften is er zilver weggelegd voor Eli Iserbyt, bij de junioren voor zilver voor Witse Meeussen en brons voor Ryan Cortjens.

03/02. De New England Patriots winnen de Super Bowl door de Los Angeles Rams te verslaan met 13-3, de laagste score ooit in de finale van de NFL. Voor Tom Brady, de quarterback van de Patriots, is het zijn zesde Super Bowltriomf, een record voor een speler.

10/02. Knack Roeselare klopt Lindemans Aalst in de bekerfinale volleybal (3-1) en mag voor de vierde keer op rij de beker mee naar West-Vlaanderen nemen. Bij de dames is Hermes Oostende voor het eerst in 36 jaar de beste.

10/02. Op het WK afstanden snelschaatsen in Inzell is Nederland weer de grote slokop met acht keer goud op zestien nummers. Kai Verbij is wel de enige met twee gouden plakken (1000 meter en teamsprint). Icoon Sven Kramer moet tevreden zijn met slechts brons op de 5000 meter. Bart Swings lijkt op weg naar goud in de massastart maar komt ten val.

10/02. Op het WK snowboarden in het Amerikaanse Park City eindigt Sebbe De Buck op de achtste plaats in de slopestyle. Titelverdediger Seppe Smits wordt twaalfde.

16/02. Tennisster Elise Mertens wint tegen Simona Halep, de Roemeense nummer drie van de wereld, de finale van de Qatar Open, het vijfde WTA-toernooi op haar erelijst.

16/02. Mathieu van der Poel wint in Middelkerke de laatste manche van de Superprestige veldrijden, en wint zo alle SP-wedstrijden (acht op acht), wat alleen Sven Nys hem heeft voorgedaan, in 2006/07. Het is Van der Poels vierde eindzege in het regelmatigheidscriterium.

17/02. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin is de grote ster op het WK skiën in het Zweedse Are. Ze behaalt goud op de super G en de slalom, en brons op de reuzenslalom. Op de afdaling bij de vrouwen kan superster Lindsey Vonn haar carrière afsluiten met een bronzen medaille. Bij de mannen verovert die andere skilegende, Marcel Hirscher, op zijn laatste WK goud op de slalom en zilver op de reuzenslalom, na Henrik Kristoffersen.

24/02 Ward Lemmelijn kroont zich in het Amerikaanse Long Beach tot wereldkampioen indoorroeien bij de beloften, na ook al de Europese titel op zak te hebben gestoken.

24/02. Alison Van Uytvanck schrijft voor de twee keer op rij het WTA-tennistoernooi van Boedapest op haar naam. Ze verslaat in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova.

24/02. Soufiane Bouchikhi en Hanna Vandenbussche worden in Laken Belgisch kampioen veldlopen.

25/02 Op het WK alpineskiën voor junioren in het Italiaanse Val di Fassa verovert Sam Maes brons in de reuzenslalom. Een dag later kaapt hij ook brons weg in de slalom.

27/02 Jolien D'hoore verovert op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow brons in de scratch.