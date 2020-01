Mei, de maand waarin de ene na de andere kampioen bekendgemaakt wordt.

01/05. KV Mechelen wint voor de tweede keer in zijn clubgeschiedenis de Beker van België, na een 1-2 zege in de finale tegen AA Gent.

04/05. De Waalse Alexandra Tondeur verovert goud op het WK triatlon lange afstand in het Spaanse Pontevedra.

04/05. Volleybalinternational Sam Deroo wint met zijn topclub Kedzierzyn de Poolse titel.

05/05. De Antwerp Giants worden derde in de Final Four van de Champions League basketbal. In de kleine finale kloppen ze voor eigen volk, in het Antwerps Sportpaleis, het Duitse Bamberg.

05/05. Primoz Roglic is de beste in het eindklassement van de Ronde van Romandië.

06/05. Judd Trump kroont zich in Sheffield tot wereldkampioen snooker, na een zege in de finale tegen John Higgins.

12/05. De Belgian Tornado's (Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Borlée en Jonathan Sacoor) worden op de World Relays in het Japanse Yokohama derde.

12/05. Maaseik kroont zich tot Belgisch landskampioen in het volleybal. De Limburgers winnen de beslissende vijfde wedstrijd van de play-offfinale tegen Knack Roeselare.

12/05. Manchester City verlengt zijn titel in de Engelse Premier League na een spannende strijd met Liverpool.

16/05. KRC Genk heeft aan een 1-1 gelijkspel op Anderlecht genoeg om zich tot kampioen van de Jupiler Pro League te kronen. Een dag eerder pakt Ajax zijn 34e landstitel in de Nederlandse Eredivisie.

18/05. Stijn D'Hulst schrijft voor het eerst de Champions League volleybal op zijn erelijst. Met het Italiaanse Civitanova klopt hij in de finale titelverdediger Zenit Kazan.

18/05. Bayern München pakt voor de zevende keer op rij de titel in de Bundesliga.

19/05. Vincent Kompany maakt bekend dat hij speler/trainer wordt bij Anderlecht.

19/05. De Amerikaan Brooks Koepka schrijft op Long Island bij New York het PGA Championship op zijn naam, zijn vierde winst in een majortoernooi golf op amper acht deelnames.

18/05. Achilles Bocholt wordt Belgisch kampioen handbal bij de dames. Het trekt in de derde finalewedstrijd aan het langste eind tegen titelverdediger Sint-Truiden. Dat had eerder wel al de Beker van België gewonnen.

18/05. De twintigjarige Sloveen Tadej Pogacar is de beste in de Ronde van California, als jongste winnaar ooit van een rittenkoers in de WorldTour.

19/05. Op het WK taekwondo in Manchester behaalt Jaouad Achab brons in de categorie -63 kg.

19/05. CSKA Moskou wint de Euroleague basketbal. Het is in de finale te sterk voor het Turkse Anadolu Efes.

23/05. Julie Allemand behaalt met Lyon ASVEL de basketbaltitel in Frankrijk, ze wordt ook verkozen tot de best point-guard van de Franse competitie.

25/05. Op het EK Laser Radial in Porto behaalt zeilster Emma Plasschaert brons.

25/05. Frederik Van Lierde schrijft op de dag van zijn 40e verjaardag de Ironman van Lanzarote op zijn naam - de zwaarste triatlon ter wereld. Het is de negende Ironmanzege voor de West-Vlaming.

26/05. Finland wordt in Slovakije wereldkampioen ijshockey bij de mannen, na winst in de finale tegen Canada.

26/05. De Fransman Simon Pagenaud is de snelste in de 103e editie van de Indianapolis 500.

29/05. Chelsea wint in Baku de Europa Leaguefinale tegen Arsenal, mede dankzij twee goals van Eden Hazard, die verkozen wordt tot man van de match.

31/05. Claire Michel verovert in het Nederlandse Weert brons op het EK triatlon (olympische afstand), bij de mannen mag Jelle Geens als derde op het podium.