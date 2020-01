In september 2019 was het uitkijken naar het WK wielrennen en atletiek.

01/09. Sep Vanmarcke schiet eindelijk raak in een WorldTourkoers: hij is de beste in de Bretagne Classic in Plouay, voor Tiesj Benoot.

01/09. De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) wint de GP Formule 1 in Francorchamps.

05/09. Elise Mertens stoot door naar de kwartfinales van de US Open, maar verliest daarin van de latere toernooiwinnares Bianca Andreescu. De Limburgse wint met Aryna Sabalenka wel de finale van het dubbelspel, als eerste Belgische winnares van een dubbeltoernooi op een grand slam sinds Kim Clijsters (met Ai Sugiyama) in 2003 op Wimbledon. Eerder op het jaar won Mertens met Sabalenka ook al de dubbeltoernooien van Indian Wells en Miami.

05/09. Philippe Gilbert is in Bilbao de snelste in de twaalfde rit van de Vuelta en doet daar vijf etappes later nog een zege bovenop in Guadalajara. Dylan Teuns draagt eerder in de Vuelta één dag de leiderstrui.

07/09. Nele Gilis kroont zich voor het eerst tot Europees kampioene squash. Ze verslaat in de finale de Française Coline Aumard. Tinne, de 21-jarige zus van Nele, beëindigt het EK als vijfde.

08/09. Rafael Nadal wint na Roland Garros ook de US Open, na winst in de finale tegen Daniil Medvedev. Het is de 19e zege in een grandslam voor de Spanjaard. Bij de dames triomfeert Bianca Andreescu in de finale tegen Serena Williams. Voor de Canadese haar eerste grandslamtitel.

08/09. Diego Van Looy steekt in het Zwitserse Zofingen de wereldtitel duatlon op de lange afstand op zak, als vijfde Belg ooit, na Benny Vansteelant, Joeri Vansteelant, Rob Woestenborghs en Seppe Odeyn.

15/09. Ruim anderhalf jaar na zijn laatste WorldTourzege, in Parijs-Roubaix, mag Greg Van Avermaet nog eens vieren in een WT-koers. Hij wint de GP Montréal in een groepssprint. Twee dagen eerder triomfeerde Michael Matthews in de GP Québec.

15/09. In Madrid staat Primoz Roglic bovenaan het eindpodium van de Vuelta, naast hem de 39-jarige Alejandro Valverde en de pas 20-jarige Tadej Pogacar.

15/09. Het WK paracycling in Emmen wordt de succesvolste editie ooit voor België, met vijf medailles. Handbiker Maxime Hordies wordt wereldkampioen in de wegrit (klasse H1), na ook zilver te hebben behaald in de tijdrit. In de H3 klasse verovert Jean-François Deberg zilver in de wegrit. En in de klasse C2 voor renners met een fysieke beperking pakt Ewoud Vromont zilver in de tijdrit en brons in de wegrit.

15/09. Spanje kroont zich voor de tweede keer tot wereldkampioen basketbal, na winst in de finale tegen Argentinië. Ricky Rubio wordt verkozen tot MVP van het WK.

18/09. Laurens Devos (hemiplegie) en Florian Van Acker (verstandelijke beperking) blijven het paralympische tafeltennis domineren. De nummers één van de wereld behalen respectievelijk hun derde en tweede Europese titel.

25/09. Remco Evenepoel moet op het WK tijdrijden voor elite in Yorkshire alleen zijn meerdere erkennen in de Australiër Rohan Dennis. De enige Belgische medaille bij de heren op het WK. Bij de dames kaapt Julie De Wilde zilver weg bij de junioren.

28/09. Alison Van Uytvanck verovert de vijfde WTA-titel in haar carrière. Op de Tashkent Open klopt ze in de finale de Roemeense Sorana Cirstea.

28/09. Op het WK atletiek in Doha snelt de Amerikaan Christian Coleman naar goud op de 100 meter. Op de 200 meter is zijn landgenoot Noah Lyles de beste. Bij de dames is de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce voor de vierde keer de snelste op de 100 meter. De Britse Dina Asher-Smith triomfeert op de 200 meter.

29/09. Topfavoriet Nederland zet voor eigen publiek de Motorcross der Naties naar zijn hand. De Belgen Jeremy Van Horebeek, Kevin Strijbos en Jago Geerts rijden op het zandparcours in Assen naar de tweede plaats.

29/09. De Deen Mads Pedersen wordt in Yorkshire verrassend wereldkampioen wielrennen op de weg, na een uitgeregend WK. Matteo Trentin eindigt tweede, Stefan Küng derde. Bij de dames zet de Nederlandse Annemiek van Vleuten een monstersolo van ruim 100 kilometer op richting goud.

29/09. De Ethiopiër Kenenisa Bekele wint de marathon van Berlijn, in een tijd van 2u01'41", amper twee seconden trager dan het officiële wereldrecord van Eliud Kipchoge (2u01'39"), ook gevestigd in Berlijn.

29/09. Servië wordt in Parijs Europees kampioen volleybal bij de mannen, na een zege in de finale tegen Slovenië. Eerder op de maand behaalden ook de Servische dames EK-goud, na winst in de finale tegen thuisland Turkije.