Vrouwen aan de top in oktober 2019. Meesseman en Mestdagh wonnen de WNBA met de Washington Mystics en Nina Derwael behaalde voor een tweede keer op rij de wereldtitel op de brug met ongelijke leggers.

03/10. Na olympisch goud in 2016, de wereldtitel in 2017 en Europees goud in 2018 moet Nafi Thiam zich op het WK atletiek in Qatar tevreden stellen met de tweede plaats, na de Britse Katarina Johnson-Thompson.

04/10. Op de WK-finale van de 400 meter horden verbetert de Amerikaanse Dalilah Muhammad haar eigen wereldrecord, tot 52.16.

06/10. In hun zesde WK-finale op een rij behalen de Belgian Tornados voor het eerst eremetaal. Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan en Kevin Borlée snellen naar brons op de 4x400 meter, na de VS en Jamaica.

06/10. De Belgische jumpingploeg verovert in Barcelona zilver in de finale van de Nations Cup, na winnaar Ierland.

06/10. De Spanjaard Marc Márquez verovert op zijn 26e al zijn zesde wereldtitel in de MotoGP. Hij zal later het seizoen afsluiten met twaalf GP-zeges en een recordaantal punten.

07/10. Cercle Brugge zet zijn coach Fabian Mercadal op de keien na een 3 op 30 in de competitie. Bernd Storck wordt zijn opvolger.

11/10. Emma Meesseman en Kim Mestdagh winnen met de Washington Mystics de beslissende vijfde wedstrijd van de WNBA-finale tegen de Connecticut Sun. Meesseman wordt als eerste Europese ooit gekroond tot MVP van de finals.

12/10. Gymnaste Nina Derwael behaalt in Stuttgart voor het tweede jaar op rij de wereldtitel op de brug met de ongelijke leggers. Ze wordt ook vijfde in de allroundcompetitie. Met een tiende stek plaatst het Belgisch damesteam (met naast Derwael Maellyse Brassart, Margaux Daveloose, Senna Deriks, Nina Derwael en Jade Vansteenkiste) zich ook voor de Olympische Spelen.

12/10. De Nederlander Bauke Mollema soleert naar de zege in de Ronde van Lombardije.

13/10. De grote ster op het WK is de Amerikaanse Simone Biles, met vijf gouden medailles op alle onderdelen, behalve op de brug. Bij de mannen is de Rus Nikita Nagornyy de slokop met drie keer goud (allround, sprong, team).

12/10. Eliud Kipchoge duikt in Wenen, met een tijd van 1u59:40, als eerste atleet ooit onder de magische grens van twee uur op de marathon. Wegens de aparte omstandigheden weliswaar geen officieel wereldrecord, dat ook op zijn naam staat met 2u01:39.

12/10. Kim Plovier behaalt op het WK Ironman in Hawaii zilver in de handcycle division. In de hoofdwedstrijd bij de mannen zegeviert de Duitser Jan Frodeno voor een derde keer, bij de dames is de Duitse Anna Haug voor het eerst de beste.

12/10. Onze landgenoot Phil Segers, pas 21, wordt in het Amerikaanse Lake Havasu voor de vijfde keer wereldkampioen jetski.

13/10. Bashir Abdi finisht als vijfde in de Chicago Marathon, een van de World Majors, en stelt met een tijd van 2u06:14 zijn eigen Belgisch record scherper. Eind april bracht Abdi in Londen het 24 jaar oude Belgische record van Vincent Rousseau al op 2u07:03.

20/10. In de European Open tennis in Antwerpen behaalt Andy Murray zijn eerste toernooizege na zijn comeback. Hij verslaat in de finale Stan Wawrinka.

20/10. De Deurne Spartans worden voor het tweede jaar op rij Belgisch kampioen baseball, na winst in de finale tegen de Borgerhout Squirrels.

22/10. Enric Mas is de beste in de laatste WorldTourrace van het seizoen, de Ronde van Guangxi. Primoz Roglic prijkt op nummer één in de Worldranking, België leidt in het landenklassement.

26/10. Voor de derde keer dit jaar verdedigt bokser Francesco Patera succesvol zijn EBU-titel bij de lichtgewichten (-61,236 kg). De Belgische Italiaan verslaat in Milaan de Italiaanse kampioen Domenico Valentino op punten.

27/10. Thierry Neuville en co-rijder Nicolas Gilsoul zijn in Catalonië de snelste in de voorlaatste manche van het WK-rallyseizoen. Alweer niet voldoende voor de WK-titel, want die gaat naar Ott Tänak. De Est kroont zich na negen keer Sébastien Loeb en zesmaal Sébastien Ogier als eerste niet-Fransman sinds Petter Solberg in 2003 tot wereldkampioen. Neuville/Gilsoul eindigen voor de vijfde keer (een record) als tweede.

29/10. Yannick Michiels wint in China zijn tweede WB-manche in het oriëntatielopen (na Zwitserland, eind september) en wordt zo de nummer één op de wereldranglijst in de sprintdiscipline, als eerste Belg ooit.

30/10. De Washington Nationals winnen verrassend de World Series, de finale van de play-offs van de Noord-Amerikaanse baseballcompetitie. Ze verslaan in de beslissende zevende wedstrijd de Houston Astros.