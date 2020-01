December is de traditionele maand van de individuele prijzen, maar ook Liverpool kon nog eens een prijs op zijn kast bijzetten.

02/12. Lionel Messi (FC Barcelona) neemt in Parijs voor de zesde keer in zijn carrière de Gouden Bal in ontvangst, een record. In de verkiezing laat hij Cristiano Ronaldo en Virgil van Dijk achter zich. De Amerikaanse Megan Rapinoe (Reig FC) wordt gelauwerd bij de vrouwen. De trofee voor de beste doelman gaat naar de Braziliaan Alisson Becker (Liverpool FC), de Nederlander Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus) krijgt de Trofee Kopa, de prijs voor de beste jongere.

04/12. Remco Evenepoel wordt op zijn 19e de jongste winnaar ooit van de Kristallen Fiets, de Wielertrofee van Het Laatste Nieuws voor de beste Belgische renner van het jaar.

7/12. Zwaargewichtbokser Anthony Joshua verslaat Andy Ruiz in de Clash on the Dunes in Saudi-Arabië, een herkansing van de wereldtitelkamp in juni in Madison Square Guarden, waar de Mexicaan de Brit verrassend versloeg.

08/12. Op het EK veldlopen in Lissabon eindigen Soufiane Bouchikhi en Isaac Kimeli als zevende en achtste. Goed voor zilver in het landenklassement. De Zweed Robel Fsiha pakt de Europese titel bij de mannen, de Turkse Yasemin Can bij de vrouwen.

08/12. De Chinees Ding Junhui wint voor de derde keer UK Championships snooker, samen met de Masters het belangrijkste toernooi na het WK.

12/12. KAA Gent eindigt als eerste in zijn Europa Leaguepoule en mag overwinteren. Ook Club Brugge gaat naar de 1/16e finales van de EL, na een derde plaats in zijn Champions Leaguepoule.

13/12. Matthias Casse behaalt als eerste Belgische judoka ooit goud op de Masters Judo.

15/12. De Nederlandse dames worden in Japan voor het eerst wereldkampioen handbal, na een zege in de finale tegen Spanje.

21/12. Liverpool FC wint in Doha het WK voor clubteams, na winst in de finale tegen Flamengo (1-0, na verlengingen).

21/12. De laureaten op het jaarlijkse Sportgala: Remco Evenepoel (Sportman van het Jaar, als jongste ooit), Nina Derwael (Sportvrouw van het Jaar), Red Lions (Sportploeg van het jaar), Shane McLeod (Coach van het Jaar), Yari Verschaeren (Belofte van het Jaar), Joachim Gérard (Paralympiër van het Jaar).