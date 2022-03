Schrik niet als je in de toekomst Wout Van Aert en Van der Poel in dezelfde ploeg ziet rijden. Niet Mathieu, maar wel Nils van der Poel (25) staat op de radar van het Nederlandse wielerteam Jumbo-Visma. Volgens voormalig olympisch kampioen schaatsen Bart Veldkamp uit Nederland lijkt dat idee niet eens zo gek. 'Nils van der Poel kan zich op een doel richten en dat tot in het extreme uitvoeren.'

De Belgische schaatser Bart Swings toonde in De Container Cup op Play4 al dat hij goed met een fiets overweg kan. Tweevoudig olympisch kampioen schaatsen Nils van der Poel gaat mogelijk nog verder, want de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma en de Amerikaanse ploeg EF Education hebben hun oog laten vallen op het Zweedse schaatstalent.

Het is niet toevallig dat beide ploegen een schaatser in de gaten houden. Fietsen en schaatsen hebben namelijk wat gelijkenissen, legt voormalig schaatser Bart Veldkamp uit. 'Fietsers en schaatsers hebben beide veel kracht in hun bovenbenen. Daarnaast verhoog je met fietsen ook je VO2max (de maximale hoeveelheid zuurstof die je per minuut kan opnemen, nvdr.) en basisconditie. Als schaatser is dat belangrijk, zeker op lange afstanden. Een schaatser brengt best veel tijd door op de fiets en heeft dus in zekere mate een goed fietsgevoel.'

In het verleden zijn er nog schaatsers geweest die een uitstapje naar het wielrennen ondernamen, zoals de Nederlandse Laurine van Riessen die op de Spelen in Tokio vorig jaar nog net naast brons greep in het baanwielrennen. Na een succesvolle schaatscarrière ook een succesvolle wielercarrière uit de grond stampen, heeft Veldkamp echter nog niemand zien doen.

Veldkamp ziet een eventuele samenwerking tussen van der Poel en de wielerwereld wel slagen, maar benadrukt ook dat een goede basisconditie geen garantie is op succes. 'Nils van der Poel heeft een goede basisconditie en kan zich op een doel richten en dat tot in het extreme uitvoeren, maar wielrennen is een wereldje apart. Het is een heel andere soort mentaliteit dan het schaatsen. Je moet in een peloton kunnen sturen, maar ook het ploegenspel spelen en op sommige momenten de benen bewust stilhouden. Dat is in de schaatswereld helemaal anders. Daar zit je veilig op jouw baan te schaatsen. De grootste uitdaging voor van der Poel wordt niet de fysieke, maar wel de mentale omschakeling naar het profpeloton.'

Door Emma Van Avermaet (Stampmedia)

