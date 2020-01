In april deed de eerste Belg mee aan de Boat Race tussen Oxford en Cambridge en won Mathieu van der Poel op ongeziene wijze de Amste Gold Race.

07/04. De 23-jarige Augustin Wambersie neemt als eerste Belgische roeier ooit deel aan de jaarlijkse Boat Race tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge. Met de Dark Blues van Oxford moet de Waal wel het onderspit delven.

07/04. De Italiaan Alberto Bettiol wint verrassend de Ronde van Vlaanderen. Bij de dames triomfeert de Italiaanse Marta Bastianelli.

13/04. De Spanjaard Ion Izagirre schrijft de Ronde van het Baskenland op zijn naam.

14/04. Philippe Gilbert zet zijn vierde monument bij op zijn palmares met winst in Parijs-Roubaix, voor Nils Politt en ploegmaat Yves Lampaert.

14/04. De comeback van Tiger Woods is compleet. Op de Augusta National Golfclub verovert de 43-jarige Amerikaan voor de vijfde keer het groene jasje op de Masters, het eerste majortoernooi van het jaar.

15/04. Sam Van Rossom wint met Valencia voor de tweede keer in zijn carrière (na 2014) de Eurocup Basket. In de derde en beslissende wedstrijd van de finale klopt de Spaanse club Alba Berlijn.

15/04. Emma Meesseman verovert haar derde Euroleaguetitel. In de finale van de Final Four wint ze met UMMC Ekaterinburg het Russische onderonsje van Dynamo Kursk.

16/04. Victor Campenaerts verbetert op de wielerpiste van het Mexicaanse Aguascalientes het werelduurrecord van Bradley Wiggins. In 1 uur legt hij 55,089 km af.

21/04. Paris Saint-Germain verzekert zich van zijn achtste titel op rij in de Franse Ligue 1. Dezelfde imposante reeks zet ook Juventus neer in de Italiaanse Serie A.

21/04. Mathieu van der Poel wint na een fenomenale terugkeer in de slotkilometer de Amstel Gold Race, eerder won hij ook al Dwars door Vlaanderen.

22/04. De Waterloo Ducks, met onder meer doelman Vincent Vanasch, behalen als eerste Belgische team ooit de Euro Hockey Leaguetitel. De Waals-Brabanders kloppen in de finale het Duitse Rot Weiss Keulen.

24/04. Julian Alaphilippe is oppermachtig in de Waalse Pijl, bij de dames zegeviert Anna van der Breggen.

27/04. Angelo Vandecasteele behaalt brons op het WK duatlon in het Spaanse Pontevedra. Bij de beloften is het helemaal België boven met goud voor Arnaud Mengal en zilver voor Arnaud Dely.

27/04. FC Barcelona wordt landskampioen in Spanje, voor de achtste keer in de laatste elf jaar en de 26e keer in de clubgeschiedenis.

28/04. Op het WK tafeltennis kronen Ma Long bij de mannen (voor de derde maal op rij) en Liu Shiwen zich tot wereldkampioen.

28/04. Jakob Fuglsang soleert naar de zege in Luik-Bastenaken-Luik, bij de vrouwen wint Annemiek van Vleuten.

28/04. Thierry Neuville en co-rijder Nicolas Gilsoul winnen na de vierde manche, ook de vijfde wedstrijd van het WK-rallyseizoen, deze keer in Argentinië.