Op 25 augustus begint in het Oostenrijkse Linz het WK roeien. In de Belgische delegatie van vier atleten zijn alle ogen gericht op Tim Brys en Niels Van Zandweghe. Zij hopen zich in de lichte dubbeltwee te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.

Om er volgend jaar bij te zijn in Japan, moet het duo de top zeven halen. Brys en Van Zandweghe kunnen alvast de nodige adelbrieven voorleggen. Vorig jaar pakten ze verrassend brons op het WK en werden ze vrij onverhoopt eindwinnaar in de Wereldbeker.

De Belgische dubbeltwee won dit seizoen voor het eerst een World Cuprace en veroverde begin juni in Luzern een eerste (bronzen) EK-medaille. 'Als Brys en Van Zandweghe nu al dat olympisch ticket op zak kunnen steken, dan weten we dat ons land op het olympisch roeitornooi zal aanwezig zijn. Dit betekent dat we zowel op sportief als organisatorisch vlak de voorbereiding op de Spelen mogen opstarten en finaliseren', zegt bondsvoorzitter Gwenda Stevens. 'We hopen vooral dat Tim en Niels na twee schitterende seizoenen op dit WK de kers op de taart zullen zetten.'

Ervaring opdoen

België komt in Linz in nog twee andere WK-nummers aan de start. 'Tibo Vyvey mag als potentiële reserveroeier van de lichte dubbeltwee deelnemen in skiff mannen lichtgewicht, geen olympisch nummer. De pas 18-jarige Bruggeling rondde met Marlon Colpaert het WK U23 in de lichte dubbeltwee met een vijfde plaats af en kan hier in het skiffnummer heel wat ervaring opdoen', legt Stevens uit.

Louis Toussaint is de vierde Belg die deelneemt aan het WK. 'Onze para-skiffeur moet zich ook bij de top zeven roeien om een ticket voor de Paralympics te krijgen. Het probleem van Toussaint is dat in zijn categorie het verschil te groot is tussen diegene die hoog of laag verlamd zijn. Wij gaan als federatie het initiatief nemen om de scheiding realistischer te maken door twee aparte categorieën te creëren. We hopen daarbij steun te krijgen van de Liga Handisport en van het Para-Olympisch Comité.'