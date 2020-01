Oktober 2019 zag de Springboks het WK rugby en Spanje de vernieuwde Daviscup tennis winnen.

01/11. Op het EK taekwondo in Bari verovert Jaouad Achab de Europese titel in de klasse tot 63 kg, het derde EK-goud uit zijn carrière. Raheleh Asemani (68 kg) en Si Mohamed Ketbi (57 kg) slepen elk een bronzen plak in de wacht.

02/11. Zuid-Afrika wint het WK rugby. De Springboks, met voor het eerst in de geschiedenis een zwarte speler (Siya Kolisi) als kapitein, verslaan in de finale in het Japanse Yokohama hun Engelse collega's.

03/11. De Australische Ashleigh Barty, eerder op het jaar winnares van Roland Garros, klopt in de finale van de WTA Finals Elina Svitolina.

03/11. Na een tweede plaats in de GP van de VS kroont de Brit Lewis Hamilton zich voor de zesde keer in zijn carrière tot wereldkampioen in de Formule 1, op één titel van het record van Michael Schumacher.Valtteri Bottas zal als tweede eindigen, Max Verstappen als derde.

03/11. Op het EK acrogym in het Israëlische Holon zijn Charlotte Van Royen, Talia De Troyer en Britt Vanderdonckt goed voor drie keer goud, op de tempo- en de balansoefening, en in de allroundfinale. Eerder op het jaar hadden ze op de Europese Spelen ook al twee gouden medailles (allround en tempo) en één zilveren plak (balans) gewonnen.

Bij de mannen keren Noam Patel, Hannes Garré, Jonas Anthoon en Robin Casse met twee EK-medailles naar huis: zilver op de balansoefening en brons in de allroundfinale.

07/11. De Red Lions zien hun Europese hockeytitel bekroond met de Nationale trofee voor Sportverdienste.

10/11. Mathieu van der Poel behaalt in Silvelle de Europese titel in het veldrijden, Yara Kastelijn triomfeert bij de dames. Thibau Nys mag de sterrentrui bij de junioren aantrekken.

10/11. Frankrijk wint voor de derde keer de Fed Cup tennis. Het klopt in de finale in Perth thuisland Australië.

11/11. Delfine Persoon wordt WBA-(interim)wereldkampioene bij de supervedergewichten, Ze verslaat de Nigeriaanse Helen Joseph op punten. Voor de West-Vlaamse haar 44e zege op 46 kampen. Een revanche nadat ze in juni haar wereldtitel verloor aan de Ierse Katie Taylor in Madison Square Garden in New York, na een zeer discutabele uitslag.

12/11. KRC Genk ontslaat coach Felice Mazzu, na een 20 op 42 in de competitie. De Duitser Hannes Wolf zal hem opvolgen.

15/11. Op het WK para-atletiek in Dubai behaalt België vier medailles: goud (200 meter) en zilver (100 meter) voor rolstoelatleet Peter Genyn, zilver en brons voor Gitte Haenen in het verspringen en op de 100m T63 (bovenbeenamputatie).

16/11. De Gouden Spikes, de prijzen voor de beste Belgische atleten (m/v) van het Jaar, gaan naar Bashir Adbi en Nafi Thiam (voor de zevende keer op rij).

17/11. Kenny De Ketele en Robbe Ghys winnen de 79e Zesdaagse van Gent, voor het duo Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande.

17/11. Pieter Devos is in Stuttgart de beste jumpingruiter in de vijfde wereldbekermanche van het seizoen. Eerder op het jaar won de Vlaams-Brabander ook al de GP van Barcelona, de Masters in Chantilly en de Global Champions Tour in Miami, en werd hij met de Belgische nationale ploeg Europees kampioen.

17/10. De Griek Stefanos Tsitsipas is de beste in de ATP Finals tennis in Londen, na winst in de finale tegen Dominic Thiem.

19/11. Na een laatste zege tegen Cyprus (6-1) plaatsen de Rode Duivels zich met een perfecte 30 op 30 in de EK-voorronde voor Euro 2020.

21/11. Amjahid Amal (-57kg) en Licai Pourtois (fighting jiujitsu -57kg) veroveren goud op het WK jiujitsu in Abu Dhabi. De Belgische delegatie pakt ook nog goud met het gemengde duo Charis Gravensteyn en Ian Lodens, en in het duo mannen met Ian Lodens en Ryan Lodens. Het duo vrouwen met Marion Decrop en Nikiya Dams behaalt brons.

23/11. Na een waanzinnige slotfase wint het Braziliaanse Flamengo de finale van de Copa Libertadores tegen het Argentijnse River Plate (2-1).

24/11. Spanje is de eerste winnaar van de vernieuwde Daviscup tennis. In de finale in Madrid klopt het Canada dankzij zeges van Roberto Bautista Agut en Rafael Nadal.

25/11. STVV stuurt coach Marc Brys de laan uit. Assistent Nicky Hayen volgt hem op.

26/11. Rolstoeltennisser Joachim Gérard wint voor de vierde keer in vijf jaar de Masters. In de finale is hij een klasse te sterk voor de Brit Alfie Hewett.

27/11. Romelu Lukaku scoort voor Inter Milaan tegen Slavia Praag zijn 250e goal uit zijn profcarrière.

30/11. 32 jaar na zijn eerste wereldtitel driebanden kroont de 57-jarige Torbjörn Blomdahl zich opnieuw tot wereldkampioen, voor de zévende keer. De Zweedse biljarter verslaat in de finale de 21 jaar jongere Vietnamees Nguyen.