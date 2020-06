Vanaf 1 juli mogen in ons land alle sporten weer uitgeoefend worden. Vanaf dan mag er ook weer publiek aanwezig zijn, weliswaar zittend, net zoals in de culturele sector, zo maakte premier Sophie Wilmès woensdag bekend tijdens de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Vanaf 8 juni mogen alle sporten reeds hervatten, op uitzondering van de contactsporten zoals judo, boksen, basket en voetbal. Zij moeten zich tot 1 juli nog steeds beperken tot zogenaamde contactloze training. De hervatting van de sportactiviteiten omvat trainingen en wedstrijden, indoor en outdoor en dat zowel bij profs als amateurs. Ook fitnesszalen mogen komende week maandag de deuren heropenen, op voorwaarde dat ze het protocol volgen. Kleedkamers en douches zullen nog niet toegankelijk zijn, in de sportinfrastructuur moeten er zoals elders protocollen worden gevolgd. Zwembaden en wellnesscentra moeten nog gesloten blijven.

De sportactiviteiten die in groep georganiseerd worden, kunnen ook plaatsvinden zolang er begeleiding is van een coach of een animator. Tot eind juni is er een maximum van twintig personen per groep, vanaf 1 juli stijgt dat aantal naar 50 personen, al moet er altijd een veilige afstand bewaard worden.

