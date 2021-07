Te midden van de EK- en Tourgekte kunt u zich al opwarmen voor dat andere grote sportfestijn van deze zomer, dat op 23 juli begint in Tokio. Vanaf donderdag 8 juli is immers de olympische gids van Sport/Voetbalmagazine te koop.

Koop de olympische gids van Sport/ Voetbalmagazine in de winkel of online.

Lange tijd leek het twijfelachtig of de uitgestelde Olympische Spelen effectief in 2021 zouden doorgaan. Ondanks de opnieuw stijgende coronacijfers in Tokio is the point of no return echter gepasseerd. En zal zonder een nieuwe plots exploderende, wereldwijde coronagolf op 23 juli de openingsceremonie plaatsvinden. In de aanloop ernaartoe brengt dit magazine, al voor de vierde Spelen op rij, een extra olympisch nummer uit.

Het hart van de gids bestaat uit de volledige olympische kalender, met daarnaast een dagelijkse analyse van de buitenlandse blikvangers, de eventuele Belgische medaillekansen, en het precieze tijdstip van de activiteiten van alle Belgische olympiërs - een handig overzicht, gezien het tijdsverschil van zeven uur met Japan.

Naast dat uitgebreide dossier leggen we gedetailleerd uit waaróm de Spelen toch zullen plaatsvinden, ondanks een nog niet afgelopen pandemie. Wat speelde er zich de laatste maanden af in de coulissen van het IOC en van het Japanse politieke bestel?

Voor de Belgische medaillekanshebbers was dat allemaal maar een kanttekening in hun focus op Tokio. Zij worden in deze gids uitgebreid belicht. Zo gingen we met ex-olympisch kampioen Robert Van de Walle praten over de kansen van judoka Matthias Casse. En werpen we met professor sporteconomie/wielerfreak Wim Lagae een blik op het olympische wielrennen, met Wout van Aert en Remco Evenepoel als tricolore hoofdrolspelers.

Het hart van de gids bestaat uit de volledige olympische kalender, met onder meer het precieze tijdstip van de activiteiten van alle Belgische olympiërs.

We geven u ook een rondleiding in het hoofd van competitiebeest Nina Derwael, naast een reportage over de torenhoge prijs van het turnen voor veel jonge meisjes. Van dat andere Belgische vrouwelijke sporticoon, Nafi Thiam, schetsen we hoe zij in de loop der jaren, naast een uitmuntende atlete, ook een zorgvuldig opgebouwd commercieel 'merk' is geworden. Ook stapje per stapje opgebouwd, via een proces van bijna twintig jaar: het succes van de Red Lions. Wij reconstrueerden die lange weg, die in Tokio moet uitmonden in goud.

De ouderdomsdeken van die andere Belgische ploeg in Tokio, Ann Wauters, gingen we interviewen, over haar rol in de opgang van de Cats, en wat ze zelf nog in Tokio kan betekenen op het basketbalterrein. Een ander boeiend gesprek hadden we met een Belgische outsider voor een medaille, marathonloper Bashir Abdi. En met Vital Heynen, die als volleybalcoach van topland Polen vol voor olympisch goud gaat.

Twee andere (ex)-coaches, Jean-Marie Dedecker en Jacques Borlée, brachten we samen voor een exclusief dubbelinterview. Zij haalden olympische herinneringen op en geven hun uitgesproken visie op het succes en de mankementen van de Belgische sport. We vergaten ook niet de Belgische paralympiërs, die eind augustus aan de slag gaan in Tokio. Zij vertellen hoe zij met een bewonderingswaardige passie naar hun doel toeleven.

Daarnaast belichten we via portretten ook vier buitenlandse olympische vedetten: Simone Biles, de GOAT van het vrouwenturnen; Caeleb Dressel, de opvolger van Michael Phelps; Eliud Kipchoge, de beste marathonloper ooit; en tennisster Naomi Osaka, die ondanks haar mentale problemen van de laatste maanden wil schitteren voor eigen publiek, in Japan. Er wordt zelfs gefluisterd dat zij de olympische vlam zal aansteken op 23 juli. Tot dan kunt u zelf al het olympische vuur laten branden, met deze unieke gids.

