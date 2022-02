De Olympische Winterspelen in Peking, de tweede na het uitbreken van de coronapandemie, zijn op meer dan één vlak uniek. Een overzicht in enkele opvallende cijfers.

Zoveel dagen na het einde van de Zomerspelen in Tokio (8 augustus 2021) beginnen op 4 februari 2022 de Winterspelen in Peking. Voor het eerst sinds 1992 worden de Zomer- en Winterspelen binnen een tijdspanne van jaar georganiseerd. In 1992 eindigden de Winterspelen van Albertville op 23 februari en startten de Zomerspelen in Barcelona op 25 juli.Voor de zoveelste keer op rij, na de wintereditie van Pyeongchang 2018 en de zomereditie van Tokio 2020/21, worden de Spelen in Azië gehouden - een primeur. Zoals Peking ook de eerste stad ooit wordt die de Winter- én Zomerspelen organiseert. 1924 (Chamonix): 1x brons (viermansbob met René Mortiaux, Charles Mulder, Paul Van den Broeck, Victor Verschueren en Henri Willems), 1928 (Sankt Moritz): 1x brons (kunstschaatsen met Robert Van Zeebroeck)1948 (Sankt Moritz): 1x goud (kunstschaatsen (paar) met Michelline Lannoy en Pierre Baugniet) en 1x brons (viermansbob met Max Houben, Freddy Mansveld, Louis-Georges Niels, Jacques Mouvet)1998 (Nagano): 1x brons (5.000 meter snelschaatsen met Bart Veldkamp)2018 (Pyeongchang): 1x zilver (massastart snelschaatsen met Bart Swings)Zoveel jaar en 24 dagen oud zal bobsleester Sarah Aerts zijn als ze begint aan haar competitie in Peking, als oudste Belgische vrouw op de Winterspelen na de Tweede Wereldoorlog. Dat was tot nog toe Kartrien Aerts, die in 2014 in Sotsji, op een leeftijd van 37 jaar en 342 dagen, actief was in het freestyle skiën.Zoveel jaar en 340 dagen jong zal snowboardster Evy Poppe zijn als ze begint aan de kwalificaties van het slopestyle, als de jongste Belgische winterolympiër (in een officieel nummer) sinds de Tweede Wereldoorlog. Het vorige record stond op naam van kunstschaatsster Katrien Pauwels die deelnam aan de Spelen van 1984 in Sarajevo, op een leeftijd van 18 jaar en 99 dagen.De zoveelste Belgische atleet wordt Bart Swings (2014 en 2018) die minstens drie keer deelneemt aan de Winterspelen. Zoveel miljoen inwoners telt Peking. Daarmee is het, qua bewonersaantal, met voorsprong de grootste stad die ooit de Winterspelen heeft georganiseerd. Van alle vorige gaststeden overschreed alleen Sapporo in 1972 de kaap van de 1 miljoen (1,15). Ter vergelijking: het Zuid-Koreaanse PyeongChang telde in 2018 amper 43.666 inwoners.Op zoveel/weinig procent van het aantal dagen in februari valt er sneeuw in het district Yanqing, een zeventigtal kilometer buiten Peking, waar het alpineskiën wordt afgewerkt. Zo'n 300 sneeuwkanonnen moeten er instaan voor de hoofdzakelijk kunstmatige sneeuw, waarvoor miljoenen liters water worden gebruikt. Met een korreltje zout nemen dus, de theorie dat deze Winterspelen de 'milieuvriendelijkste' - hoofdzakelijk voorzien van hernieuwbare energie - ooit worden.De maximumsnelheid die de nieuwe hogesnelheidstrein van China Rail haalt, bovendien uitgerust met 5G internet. Die trein moet atleten, journalisten en officials van Peking naar de stad Zhangjiakou, 170 km verderop, vervoeren. Daar worden onder meer de langlauf-, schansspring- en snowboardcompetities afgewerkt.Zoveel figuranten treden op in de openingsceremonie in Peking, een vijfde van het aantal op de memorabele ceremonie van de Zomerspelen in Peking 2008, met alleen al... 2008 drummers.Voor de vierde keer in de laatste vijf edities ligt de gaststad van de Winterspelen onder een hoogte van 250 meter. Peking steekt 44 meter boven de zeespiegel uit, Turijn (2006) 239 meter, Vancouver (2010) 0 meter en Sotsji (2014) 65 meter. PyeongChang lag op 750 meter hoogte.Zoveel nieuwe events werden aan het olympische winterprogramma toegevoegd, waarvan vier voor gemengde landenteams. Het totaal aantal events bedraagt nu 109, verdeeld tussen 52,75 procent voor mannen en 47,25 procent voor vrouwen. Die kloof van 5,5 procent is de kleinste ooit.Het aantal medailles dat Noorwegen zal behalen volgens het statistiekenbureau Gracenote. Noorwegen zou daarmee voor de tweede keer op rij bovenaan de medailleranking prijken, voor het Russisch Olympisch Comité (32), Duitsland (25), de VS (22) en Canada (22). In 2018 stond Noorwegen al op één met 39 plakken, voor Duitsland (30), Canada (29), de VS (23) en Nederland (20).