Verdienstelijke Belgian Cats sneuvelen in halve finale tegen ongenaakbaar Team USA

De Belgian Cats zijn er zaterdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het WK basketbal voor vrouwen in Tenerife. De Belgische vrouwen verloren met 77-93 van de Verenigde Staten, dat al ongeslagen is op grote toernooien sinds 2006.