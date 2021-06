Shane McLeod, bondscoach van de Belgische hockeymannen, heeft aanvoerder Thomas Briels (33) niet opgenomen in zijn selectie voor de Olympische Spelen in Tokio. Hij staat op de reservelijst. Dat heeft de Koninklijke Belgische Hockeyfederatie (KBHB) donderdag bekendgemaakt.

Briels zou zich opmaken voor zijn vierde Olympische Spelen op een rij. Op de Spelen van 2016 behaalde hij zilver met de Red Lions. In 2018 hielp hij België aan de wereldtitel. Op het voorbije EK in het Nederlandse Amstelveen, waar de Red Lions brons behaalden, kwam Briels niet in actie in de halve finale tegen Nederland. .

Olympische selectie Red Lions: Doelman: Vincent Vanasch Verdedigers: Gauthier Boccard, Loïck Luypaert, Arthur De Sloover, Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx Middenvelders: Felix Denayer, Antoine Kina, John-John Dohmen, Victor Wegnez, Simon Gougnard Aanvallers: Tom Boon, Sébastien Dockier, Cédric Charlier, Florent van Aubel, Nicolas De Kerpel Reserven: Thomas Briels, Augustin Meurmans, Loïc Van Dore

