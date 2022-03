Het Formule 1-team van Red Bull maakt naar verwachting deze week de contractverlenging met Max Verstappen bekend. Dat meldt een woordvoerder van de Engelse renstal woensdag naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf dat de Nederlander overeenstemming heeft bereikt over een nieuw meerjarig miljoenencontract.

Volgens de krant sluit de wereldkampioen de grootste deal in de Formule 1-historie en wordt hij de best verdienende Nederlandse sporter aller tijden.

'We geven geen commentaar op dat bericht, maar kunnen met zekerheid zeggen dat de gesprekken in een zeer vergevorderd stadium zijn. We verwachten nog voor het einde van deze week nieuws naar buiten te kunnen brengen', aldus de woordvoerder.

Het huidige contract met Verstappen loopt door tot het einde van volgend seizoen. De Limburger werd op 16-jarige leeftijd al ingelijfd door Red Bull. In 2015 maakte hij voor zusterteam Toro Rosso zijn debuut in de Formule 1. Een seizoen later maakte hij de overstap naar Red Bull Racing en in mei 2016 won hij in Spanje prompt zijn eerste race voor het team. Inmiddels heeft Verstappen twintig keer een grand prix gewonnen en veroverde hij in december van vorig jaar na een bizarre ontknoping in Abu Dhabi als eerste Nederlander de wereldtitel in de koningsklasse.

