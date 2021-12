Max Verstappen hoeft niet meer te vrezen dat zijn wereldtitel in de rechtbank in gevaar komt. Het Formule 1-team van Mercedes heeft besloten af te zien van een beroepszaak. Lewis Hamilton en teambaas Toto Wolff sturen wel hun kat naar het gala van de internationale autosportfederatie FIA in Parijs.

Na de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi had de Mercedes laten weten 'de intentie' te hebben in beroep te gaan tegen beslissingen van de stewards in het slot van de race. Enkele dagen later heeft het Duitse team besloten af te zien van juridische stappen.

Verstappen is daardoor nu helemaal zeker van de wereldtitel. De 24-jarige Nederlander ontvangt donderdagavond op het gala van de internationale autosportfederatie FIA de bijbehorende bokaal.

Mercedes-klacht

'We hebben geprotesteerd in het belang van de eerlijkheid van de sport en voeren sindsdien een constructieve dialoog met de FIA en Formule 1 om duidelijkheid te creëren voor de toekomst', aldus Mercedes donderdag in een verklaring. 'Dan weten alle coureurs onder welke regels ze racen en hoe die worden toegepast. We houden de FIA verantwoordelijk voor dit proces en trekken daarom bij deze ons beroep in.'

De FIA maakte woensdag al bekend dat er een gedetailleerde analyse wordt gemaakt van het controversiële slot van het Formule 1-seizoen. Het moet leiden tot 'duidelijkheid over de huidige regelgeving'.

Safety car

Teambaas Toto Wolff van Mercedes was woedend over de beslissingen van raceleider Michael Masi in de laatste rondes van de GP van Abu Dhabi. Hamilton koerste onbedreigd af op zijn achtste wereldtitel toen Williams-coureur Nicholas Latifi vijf rondes voor het einde crashte. De safetycar kwam de baan op, waardoor het hele veld in elkaar schoof. In eerste instantie reden er vijf achterblijvers tussen de leidende Hamilton en Verstappen, die op de tweede plaats lag. Masi besloot in de voorlaatste ronde om die vijf auto's tussen de twee titelkandidaten uit te halen, waarna de safetycar naar binnen ging. In de laatste ronde slaagde Verstappen er op nieuwe banden in Hamilton in te halen en voor te blijven, waardoor de Nederlander wereldkampioen werd.

Mercedes diende bij de stewards twee protesten in. De Duitse renstal wees erop dat Verstappen achter de safetycar heel even voorbij Hamilton was gereden, iets dat niet is toegestaan. De stewards besloten daarvoor geen straf te geven. Mercedes protesteerde ook tegen de beslissingen van Masi, die niet in lijn met de reglementen zouden zijn geweest. Dat protest werd bijna 5 uur na de race eveneens afgewezen, waarna de champagne bij het Red Bull-team van Verstappen werd ontkurkt.

Hamilton en Wolff niet op FIA-gala

Lewis Hamilton ontbreekt donderdagavond wel op het gala van de internationale autosportfederatie FIA in Parijs. Teambaas Toto Wolff van Mercedes slaat de feestelijke afsluiting van het seizoen ook over, uit onvrede over de gang van zaken bij de slotrace van het seizoen in Abu Dhabi. Mercedes laat zich in de Franse hoofdstad vertegenwoordigen door technisch directeur James Allison. Het is onduidelijk of de Finse Mercedes-coureur Valtteri Bottas, die derde werd, wel gaat.

