Max Verstappen heeft het voor Nelson Piquet opgenomen in de ophef over diens vermeende racisme. 'Ik ken Nelson goed en heb al heel wat tijd met hem doorgebracht en hij is absoluut geen racist', zei Verstappen tegen de verzamelde pers op het circuit van Silverstone, waar dit weekend de Grote Prijs van Groot-Brittannië op de agenda staat. De Braziliaanse voormalige Formule 1-wereldkampioen Piquet is de vader van Verstappens vriendin Kelly.

De 69-jarige Piquet kwam deze week onder vuur te liggen omdat hij in een podcast zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton een 'neguinho' noemde, het Braziliaanse woord voor 'nigger'. Het kwam de voormalig coureur op reprimandes en veroordelingen te staan van de Formule 1, het team van Mercedes en ook de internationale autosportfederatie FIA. Piquet is ook niet meer welkom in de paddock tijdens races.

'Hij is een aardige en relaxte kerel, maar hij had dat woord niet moeten gebruiken. Het is beledigend en zeker in de huidige tijd kan dat echt niet meer', zei Verstappen. 'Hij weet dat zelf ook en heeft dat ook aangegeven in zijn eigen verklaring. In het algemeen is het fout om mensen op basis van hun huidskleur te beledigen. We moeten racisme bestrijden. Lewis weet ook dat ik er zo over denk.'

Verstappen vindt het niet nodig om Piquet te verbannen. 'Zeker niet een drievoudig wereldkampioen. Daar schiet niemand iets mee op. Het is beter om met elkaar in gesprek te gaan, dat is veel belangrijker. Nee, ik heb mijn schoonvader er niet op aangesproken. Hij weet zelf heel goed dat hij dat woord niet had moeten gebruiken, dat hoef ik hem niet nog eens te vertellen.'

