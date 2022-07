De Nederlandse wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) heeft zondag de Grote Prijs Formule 1 van Frankrijk gewonnen. Hij verstevigt zo zijn leidersplaats na afloop van de twaalfde WK-manche van het seizoen. De vanop de polepositie vertrokken Charles Leclerc (Ferrari), Verstappens grote concurrent, finishte niet. De Monegask vloog in de 18e ronde uit de bocht.

De 24-jarige Verstappen profiteerde op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet optimaal van het uitvallen van Leclerc. De Britse zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) reed naar de tweede plaats in de 300e GP uit zijn carrière, zijn beste resultaat dit seizoen.

Na een intens duel met Sergio Pérez (Red Bull) eindigde de Brit George Russell (Mercedes) op de derde plaats, vlak voor de Mexicaan. De Spanjaard Carlos Sainz Jr (Ferrari), die na een vierde motorwissel helemaal achteraan startte in de GP, rukte nog op naar de vijfde stek.

Leclerc was goed vertrokken vanop de pole, maar in de achttiende ronde ging het mis. Vanuit leidende positie belandde hij in het decor, zijn race was afgelopen.

Nadat Leclerc de vorige GP in Oostenrijk won, ziet hij Verstappen opnieuw uitlopen in de WK-stand. De Nederlander, die ook vorig jaar de beste was in Frankrijk, heeft nu een voorsprong van 63 punten op Leclerc.

De volgende WK-manche vindt volgende week zondag plaats op de Hungaroring in het Hongaarse Mogyoród.

