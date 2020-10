Een nieuw voetbalseizoen betekent ook een nieuwe editie van FIFA. Hier zijn vijf redenen waarom je FIFA 21 zeker moet aanschaffen.

Makkelijker dribbelen

Dribbelen is een van de belangrijkste aspecten van voetbal en kan dus niet genegeerd worden in FIFA. De nieuwste editie heeft dat door en maakt het dribbelen nog eenvoudiger. Met het Wendbaar dribbelen-systeem reageert je speler nog sneller op de bewegingen die je maakt met de linker analoge stick. Je moet je gewoon de rechter stick ingedrukt houden en je bent je tegenstander zo voorbij.

Maar ook verdedigen en zelfs keepen is erg verbeterd. Zo kan je veel gemakkelijker een bal afschermen en reageert je doelman sneller op ballen. Daar zullen de meeste spelers wel heel tevreden mee zijn.

Man zonder bal controleren

Wat ook nog wel eens voor frustraties kon zorgen, was het gebrek aan controle over je andere teamgenoten. Een speler loopt te snel diep of helemaal niet, terwijl je dat wel zou willen, menig FIFA-speler heeft er al op gevloekt. In FIFA 21, echter, kan je je teamgenoten zonder bal nu eindelijk zelf ook wat aansturen. Tik de rechter analoge stick even aan en je kan je speler net op die plaats zetten waar jij wil dat hij staat.

Of je kan de speler ook helemaal overnemen en dan laat je de speler met de bal over aan de AI. Zo kan je nog effectiever je tegenstanders van het kastje naar de muur spelen.

FUT in co-opmodus

Hét stokpaardje van EA Sports, de ontwikkelaar van FIFA, is sinds enkele jaren de FIFA Ultimate Team. Daarin bouw je online je eigen team en kan je het opnemen tegen FIFA-spelers van over de hele wereld. Dat kon je tot dusver enkel in je eentje spelen. Als je vrienden over de vloer had, moest je dan altijd in de Aftrap-modus spelen met echte teams.

Nu is dat echter anders. Door de co-opmodus kan je het nu samen opnemen tegen andere spelers in Division Rivals. En je hoeft je geen zorgen te maken over je weekscore of munten, want ook in de co-opmpdus wordt je beloond.

Eindelijk (grote) aanpassingen aan de carrièremodus

Hoewel FIFA ieder jaar uitpakt met aanpassingen aan FUT, is eigenlijk carrière de meeste gespeelde modus in het spel. En daar kwamen tot dusver nauwelijks aanpassingen aan, wat leidde tot grote frustraties bij de spelers.

In FIFA 21 komen die spelers echter ook toe aan hun trekken, want de modus is serieus veranderd. En van de belangrijkste aanpassingen is de introductie van de Interactieve Wedstrijdsimulatie. Waar je voorheen eigenlijk geen enkele controle had over je team wanneer je een wedstrijd simuleerde, heb je dat nu wel, zonder echt actief mee te doen. Je kan bijvoorbeeld de vorm en fitheid van je spelers in het oog houden en gepaste wissels doorvoeren of je kan gewoonweg de hele tactiek en opstelling aanpassen.

En wil je toch de belangrijkste fases van dichtbij volgen, dan moet je maar gewoon op de knop drukken en je kan een belangrijke vrije trap nemen of counter op gang trappen. En met diezelfde knop kijk je weer toe vanop de bank.

Voor ieder wat wils

Pro Evolution Soccer knabbelt beetje bij beetje aan het monopolie van FIFA - het kocht onder meer de rechten op Juventus en AS Roma en de stadions van Barcelona en Bayern München - maar de game van EA Sports blijft voorlopig wel nog het grootste voetbalspel ter wereld. In het spel zitten zo nog maar liefst 17.000 spelers verdeeld over 700 teams in de 30 grootste competities.

FIFA heeft de laatste jaren dan ook de ene na de andere competitie volledig exclusief, met onder meer de Champions League en Europa League, maar ook de Premier League, Bundesliga en LaLiga. Van die drie laatste competities kan je ook de beleving in de echte stadions meemaken, al zijn Camp Nou en de Allianz Arena niet in het spel opgenomen. In totaal vind je zo ook bijna 90 echte stadions terug in FIFA 21.

Maar wil je het gewoon lekker lokaal houden, dan kan je ook gewoon kiezen voor een team uit de Jupiler Pro League of Eredivisie. Redenen genoeg dus om de nieuwste editie in huis te halen!

