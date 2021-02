Met Valentijn op komst vertellen geliefden hoe zij elkaar vonden dankzij het voetbal. Vlinders langs het veld, deel 1: Katinka en Robby.

Een doorsneewedstrijddag van KAA Gent in 2016. Robby Hanssens - Loetie voor de vrienden - staat zijn luidruchtige zelve te wezen in Staminee De Pompe, het lokaal van Buffalo's Zwijnaarde. Robby is op dat moment 38 en zetelt in het bestuur van de supportersclub. Katinka Lippens, een frisse bloem van 25, waait het café binnen. Ze is meegelokt door een collega met wie ze tijdens de week de supermarktrekken vult in de Okay van Evergem. Nu haar studententijd voorbij is en ze geld verdient, wil Katinka de band aanhalen met de club waarvoor zij en haar vader vroeger samen supporterden.

Katinka begint al snel met Buffalo's Zwijnaarde mee te gaan naar de uitmatchen van Gent. Maar omdat ze dat combineert met een pittig uitgaansleven, zit ze weleens met een houten kop op de bus. Robby maakt op diezelfde bus altijd veel trammelant. 'Dus kwamen we in het begin niet overeen', lacht Katinka. 'Hij vond mij een zombie, ik vond hem een blagueur en een gruut lawijt ( een blaaskaak en een groot lawaai, nvdr).'

Robby: 'Maar na een jaar zijn we toch wat beginnen te praten.'

Zo ook bij de verplaatsing van Gent naar Wembley voor de match tegen Tottenham, begin 2017.

Robby: 'Daar voerden we in het hotel 's nachts, met wat pinten op, een lang gesprek.'

Katinka: ' Plots was er die vonk, vooral bij hem. En niet veel later ook bij mij. Maar ja, hij was getrouwd.'

Robby: 'In april 2017 moest Gent naar Anderlecht. Vlak voor die match, beneden aan de drankstand, heb ik haar gezegd dat ik gevoelens voor haar kreeg. Toen hoorde ik dat zij ook gevoelens had voor mij. Na de match op Oostende heb ik aan mijn vrouw verteld dat ik verliefd was op iemand anders. Toen ben ik bij Katinka gaan wonen.'

Eén jaar later gaat Katinka mee met Robby naar het traditionele souper van Buffalo's Zwijnaarde. Robby kruipt er op het podium om iedereen te bedanken voor weer een mooi jaar. Na die speech trekt hij, met 200 paar ogen op zich gericht, zijn trui uit. Zijn T-shirt blijkt te vragen: Katinka, will you marry me? Zij zegt ja. Gauw wordt duidelijk dat het huwelijk er een wordt in het thema van KAA Gent. Katinka: 'Want dat is onze leidraad.'

Robby besluit op hun huwelijksdag de spelersbus te huren. Hij en zijn maten verzamelen 's morgens in De Pompe. Als daar de boterkoeken naar binnen zijn gewerkt, stappen alle heren de spelersbus op en gaan ze Katinka en de andere dames oppikken. Onderweg naar het stadhuis speecht Robby op de bus, zoals hij ook regelmatig doet wanneer Gent op verplaatsing speelt.

Robby: 'Daarna heeft schepen en Gentsupporter Carl De Decker, met een blauw-witte sjaal rond zijn nek, onze trouw bezegeld. Na de receptie lieten we onze trouwfoto's nemen in het stadion. En op het feest kreeg ik een verrassing van Katinka: met de hulp van Peter Balette, de assistent-trainer, had ze een filmpje gemaakt waarin alle spelers mij proficiat wensten.'

Dezelfde hobby hebben als je partner is handig, ondervindt Robby nu: 'Als er een Europese verplaatsing is, moeten anderen thuis weleens horen: 'Zijt gij nu wéér drie dagen weg?' Daar hebben wij geen last van. Wij gaan allebei mee naar iedere match. Met onze vrienden hebben we op Messenger ook een chatgroep: De Bende van Ellende. Katinka is de enige vrouw die in die groep mocht komen. Omdat zij er ook altijd is.'

Katinka: 'Maar hij blijft toch de ergste. Hij heeft zelfs de geboorte van zijn zoon bijna gemist door het voetbal.' Robby: 'Maar liefje, dat moet die journalist toch allemaal niet weten?'

