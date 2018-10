Voetballer scoort en vraagt vriendin ten huwelijk

In Chili heeft een voetballer zijn vriendin ten huwelijk gevraagd, net nadat hij een goal scoorde. In plaats van te vieren met zijn teammaten snelde de 23-jarige Eduard Bello naar zijn vriendin Gabriela in de tribune. Dankzij de hulp van een technisch staflid toverde Bello een ring boven... en Gabriela, die zei 'ja'.