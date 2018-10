Voetbalschandaal: blijft Leko aangehouden?

Vanmiddag verschijnen Club Brugge-trainer Ivan Leko en scheidsrechter Sébastien Delférière voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Ze werden allebei gisteren aangehouden en spendeerden de nacht in de cel. De onderzoeksrechter beslist later vanmiddag of Leko en Delférière aangehouden blijven.