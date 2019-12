De Waalse regering maakt 5 miljoen euro vrij voor het project 'Wallonie Ambition Olympique' (WAO) om de olympische en internationale ambities van atleten te helpen voeden.

Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) stelde woensdag in Namen het budget voor dat hij volgend jaar vrijmaakt voor sportinfrastructuur. Tegelijkertijd deed hij samen met Saive, die actief is als expert op zijn kabinet, het nieuwe project uit de doeken.

De begroting neemt toe van 51 naar 65,7 miljoen euro. Het extra geld wordt verdeeld in twee schijven. Tien miljoen euro gaat naar de renovatie van infrastructuur die niet meer beantwoordt aan de energievereisten. 'Veel clubs geven te veel uit aan facturen en te weinig aan sport', lichtte minister Crucke toe.

De overige vijf miljoen euro gaat naar het WAO-project. 'Het eerste doel is sportieve infrastructuur en projecten aanbieden die ertoe kunnen bijdragen de olympische en internationale ambities te voeden van de atleten die er gebruik van maken', aldus Crucke.

Het geld, dat nog moet worden bevestigd voor de rest van de legislatuur, moet ook een kader scheppen voor de ontvangst van delegaties in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Saive - zeven Olympische Spelen op de teller - zal daarvoor zijn netwerk aanspreken. 'Veel landen willen zich voorbereiden in de buurt van Parijs, maar daarom niet per se in Frankrijk', gelooft Saive. Hij zal de Waalse zaak bepleiten tijdens de komende Zomerspelen in Tokio.

'Het doel is dus de Waalse infrastructuur te verbeteren om ervoor te zorgen dat de atleten zo performant mogelijk worden', voegt Saive er nog aan toe. Hij gaat in eerste instantie een stand van zaken opmaken en de verschillende federaties ontmoeten. Bij de projecten die ter sprake komen, horen een hockeystadion in Waver, een indoor wielerbaan en BMX-piste en de verbetering van de volley-infrastructuur.