Nick Nurse coachte ooit in Oostende en leidde de Toronto Raptors vorige week naar de verrassende NBA-titel, zijn assistent Patrick Mutombo is nóg Belgischer. Een reis van de hel van Kinshasa, via Luik, naar het basketparadijs.

'Ben jij de zoon van Dikembe Mutombo?' De vraag is hem al honderden keren gesteld, van de States tot in Zuid-Afrika, maar Patrick Mutombo (39) stoort er zich niet aan. Neen, hij is niet de zoon van de Congolese reus die tussen 1991 en 2009 bij de Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks en Houston Rockets schitterde. En zijn neef, zoals zelfs enkele Belgische kranten suggereerden, is hij evenmin. Ze kennen elkaar, dat wel, hun vrouwen zijn vriendinnen en ze zijn allebei afkomstig van dezelfde etnische stam in d...