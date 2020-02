Na olympisch zilver in 2018 en de Europese titel begin dit jaar gaat Bart Swings (28) zondagavond in Salt Lake City voor zijn eerste gouden WK-medaille op de massastart. Wat maakt hem zo goed op dat nummer?

Veel meer dan op de gewone afstandsnummers maakt Bart Swings tegenwoordig kans op eremetaal in de massastart. Zoals hij bewees op de Olympische Winterspelen van Pyeongchang en op het EK in Heerenveen begin dit jaar. Zonder een val in de laatste bocht was hij vorig jaar in Inzell ook al, voor het eerst, wereldkampioen geworden.

Komende zondagavond, om 20.30 uur Belgische tijd, wil hij die fout rechtzetten, door naar zijn eerste gouden WK-medaille te schaatsen op de supersnelle piste van Salt Lake City (gelegen op grote hoogte).

Dat de Vlaams-Brabander zo excelleert in dat aparte nummer van het snelschaatsen, wordt vaak uitgelegd door de gelijkenis met skeeleren, de eerste grote sportliefde van Swings waarin hij al talloze Europese en wereldtitels veroverde.

Instinct

Maar het gaat veel dieper dan dat, omdat er wel degelijk ook verschillen zijn tussen skeeleren en de massastart. In aanloop naar het WK afstanden, daags voor zijn vertrek naar de VS, trokken we naar Swings voor een grondige analyse van zijn lievelingsnummer.

Een nummer die ook de hevigste emoties in hem losmaken. "Omdat in de massastart mijn medaillekans het grootst is, heb ik de dag van de race vaak meer stress dan voor de afstandsnummers. Vooraf doorloop ik dan ook alle mogelijke scenario's: wie ik in de gaten moet houden, op wie ik moet reageren, waar ik zelf kan aanvallen. Dat geeft me anderzijds ook een houvast, met het besef dat als ik dat plan uitvoer, ik me na de wedstrijd niet schuldig hoef te voelen als ik niet win", vertelt Swings aan Sport/Voetbalmagazine.

"Het rare is: tijdens de race ben ik niet bewust met dat plan bezig. Dan neemt mijn instinct immers grotendeels over. Dat moet ook, want drie seconden nadenken zijn er drie te veel. Gelukkig is dat instinct goed afgestemd op mijn tactiek. Ook omdat ik na elke race elk detail evalueer: wat heb ik wel en niet goed gedaan? Zo heeft mijn instinct als het ware op voorhand al nagedacht."

"Ook dát is een van mijn kwaliteiten. Want in een massastart neem je, zoals een gevechtspiloot, misschien wel honderd instinctieve beslissingen op enkele minuten. En is het zaak om je raketten op het júiste moment af te vuren."

De leeuw loslaten

Weinig schaatsers die dat momentum zo kunnen ruiken als Swings, zoals hij ook qua pure fysieke inspanning zich het meest thuisvoelt in de massastart. "Door mijn skeelerachtergrond, en al mijn hele carrière tégen anderen te rijden, kan ik me in dat nummer nog verder pushen dan op een afstandsnummer, waar je meestal vooral tegen jezelf racet."

"Dan kan ik de leeuw in mezelf helemaal loslaten, op voorwaarde dat ik me fysiek top voel. Meer dan techniek is dat immers bepalend voor mijn mentale ingesteldheid. Zoniet, dan ben ik maar een katje." (lacht)

Of de leeuw in Swings in Salt Lake City zijn eerste mondiale schaatsmedaille kan pakken, kan u zondagavond zien op de NOS.

Lees het volledige interview met Bart Swings in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van 12 februari.

