Van vrijdag tot zondag ontvangt Miami voor het eerst het formule 1-circus. Met een ongeziene glamour en glitter wordt dit een van dé high society-events van het jaar, met daarnaast nog een 'echte' autorace (zondag om 21.30 uur). Een overzicht in tien weetjes.

1) F1-eigenaar Liberty Media sloot vorig jaar een contract met Tom Garfinkel, de CEO van de Miami Dolphins, om de volgende tien jaar een F1 GP in Miami te houden. In oktober volgt nog de tweede Amerikaanse Grand Prix, in Austin, Texas, die al sinds 2012 op het programma staat. Volgend jaar komt daar de GP van Las Vegas bij, op de beroemde Strip.

2) De Miami International Autodrome werd gebouwd op Miami Gardens site, en op de parking van het Hard Rock Stadium van Americanfootbalclub Miami Dolphins. In tegenstelling tot het circuit dat ooit op de parking van Caesar's Palace in Las Vegas werd gebouwd, is het wel een F1-circuit waardig: 5,4 km lang, 9 tot 15 meter breed, met 19 bochten, waarvan sommige heel verraderlijk, en een maximale topsnelheid van 320 km per uur, op het langste rechte stuk van 1,3 kilometer. Er worden 57 ronden afgelegd, goed voor 308,326 km.

Voor het circuit was er 21.700 ton asfalt nodig, en ruim duizend ton beton, om een oppervlakte van 71.000 vierkante meter te bedekken.

98 procent van het circuit is echter maar tijdelijk, en wordt daarna weer voor andere doeleinden, zoals parking, gebruikt. Alleen de Pit & Paddock Building, dat als garage dient voor de F1-teams, blijft permanent.

3) De hele site oogt als een soort Disney Land, met allerhande attracties, 137 viptenten, 53 hospitality venues en 10 tribunes. Er is aan bochten 11, 12 en 13 ook een 'Hard Rock Beach Club' van twee etages gebouwd, op een ruim twee hectare groot strand, inclusief zwembaden.

4) Ook nieuw: een jachthaven, hoewel de site niet aan Miami Beach ligt. De tien jachten in de 'marina' zijn wel echt, maar zijn geposteerd op betonblokken, op een blauw geverfde vloer... Kunstenaars zijn er aan het werk gegaan om het platform via optische illusies er te laten uitzien als water. Een pasje voor die 'MSC Cruises Yacht Club' voor drie dagen kost... 10.000 dollar per persoon.

Nothing to see here, just Craig Slater having a swim at the #MiamiGP's fake harbour 😂 pic.twitter.com/LB48SQgedq — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 3, 2022

5) Eten en drank wordt voorzien door 34 lokale restaurants, waaronder twee met een Michelinster, die gebruik zullen maken van 75 keukens en 850 verkooppunten.

6) Alle tickets zijn al maanden, in voorverkoop, aan de man gebracht. De aanvragen (ruim 300.000) overschreden zelfs ruimschoots het aanbod. Er worden 85.000 toeschouwers per dag verwacht - of het equivalent van drie Super Bowls op een rij. Het goedkoopste ticket kost ongeveer 300 dollar, voor een dagpas op vrijdag. Voor een ticket aan de finish op zondag? 14.000 dollar... De geschatte economische return voor Miami: minstens 50 miljoen dollar.

7) Onder de verwachte vips sporticonen als LeBron James, Michael Jordan, Tom Brady, David Beckham en Serena en Venus Williams, plus een rist Hollywoodsterren. Volgens organisator Tom Garfinkel wordt het een nooit geziene plejade aan vedetten. 'This is the Grammys meets the Oscars meets the ESPYs meets the Allen & Co. Event.'

8) Tijdens de driedaagse zijn er meerdere optredens voorzien van 's werelds bekendste dj's, onder meer op zondag van dj Tiësto. Woensdag werd de openingsparty al opgeluisterd door de Noorse dj Kygo.

9) Hoofd/naamsponsor van de Grand Prix is cryptocurrencybedrijf Crypto.com, dat ook al zijn naam gaf aan de basketbalarena van de LA Lakers en Clippers.

10) In het Hard Rock Stadium zullen ook matchen van het WK voetbal 2026 in de VS (en Mexico/Canada) gespeeld worden.

