Na een trade met de Houston Rockets voor James Harden kunnen de Brooklyn Nets nu, naast Kevin Durant en Kyrie Irving, uitpakken met een ongezien supertrio in de NBA. En toch is dit gedoemd om te mislukken, voorspelt onze NBA-volger Jonas Creteur.

Kevin Durant: tweevoudig NBA-kampioen met de Golden State Warriors, vier keer NBA-topschutter, eenmaal MVP, tien keer All-Star.

Kevin Durant: tweevoudig NBA-kampioen met de Golden State Warriors, vier keer NBA-topschutter, eenmaal MVP, tien keer All-Star.Kyrie Irving: een keer NBA-kampioen met de Cleveland Cavaliers, zesvoudig All-Star.+ James Harden: een keer MVP, driemaal topschutter, acht keer All-Star.Een supertrio dat in die combinatie, met twee ex-MVP's, meerdere topschutterstitels en een veelvoud aan All-Starselecties, in de NBA nog nooit werd verzameld via één trade. Met Durant en Harden beschikt Brooklyn nu zelfs over twee van de vijf beste spelers in de NBA. Aangevuld met het pure talent van balgoochelaar Kyrie Irving maakt dat van de Nets op papier een ploeg die de oppermachtige gewaand LA Lakers van LeBron James zou kunnen bedreigen in de strijd om de NBA-titel. Een niet te stoppen aanvalsmachine die elke match mínstens 120 punten scoort, alsof je in het voetbal Messi, Ronaldo en Mbappé in een aanvalslinie zou droppen.Maar er zijn ook veel redenen waarom dit ogenschijnlijk delicieus driesterrengerecht als te lang sudderend stoofvlees uit elkaar zal vallen. Jonas Creteur, onze redacteur die de NBA van nabij volgt, legt uit waarom.'In de laatste vijftien jaar hebben meerdere ploegen al bewezen dat ze met een Big Three een titel kunnen winnen: de Boston Celtics realiseerden het in 2008 met Kevin Garnett, Ray Allen en Paul Pierce, de Miami Heat in 2012 en 2013 met LeBron James, Dwyane Wade en Chris Bosh, de Golden State Warriors in 2015, 2017 en 2018 met Steph Curry, Klay Thompson en Kevin Durant en de Cleveland Cavaliers met LeBron James, Kyrie Irving en Kevin Love in 2016.'Die supertrio's klikten echter omdat de specifieke kwaliteiten van de sterren perfect in elkaar pasten, met verschillende type spelers, zoals in Boston en Golden State, van point/shootings guards tot forwards. 'Sterren die ook bereid waren om in het belang van de ploeg een ministapje terug te zetten, om het geheel te laten groeien. De reden waarom LeBron James met Miami en Cleveland, na eerdere mislukkingen, toch de titel won, omdat respectievelijk Chris Bosh en Kevin Love zich schikten in een derde rol. En Dwyane Wade in Miami ook de sleutels van zijn team in handen van James gaf.''Dat wordt nu in Brooklyn veel minder vanzelfsprekend. Alle analisten vinden dat Kyrie Irving de derde man moet worden, na Durant en Harden. Maar die trok naar Brooklyn, samen met Durant, om dé leider van zíjn team te zijn, wat hij bij Cleveland in de schaduw van LeBron James niet was. Tot zijn ergernis, bleek later. Zal Irving nu Harden en Durant laten voorgaan in de pikorde, de bal afstaan in money-time en toekijken? 'Irving en Harden zijn bovendien beiden heel baldominante spelers die vanuit een dribbel punten creëren met fenomenale dribbels en driepunters. Ex-NBA-vedette Charles Barkley noemde hen al schertsend The Dribble Brothers. Naar analogie met The Splash Brothers van Golden State, Step Curry en Klay Thompson, twee rasschutters die veel minder balverliefd zijn.'Zeer nuchtere, bescheiden kerels bovendien, terwijl er zeker bij Kyrie Irving meer dan één vijs los zit. De voorbije week speelde hij zelfs niet "wegens persoonlijke redenen", maar niemand weet waarom. Intussen dook hij wel op in filmpjes van familiefeesten, zonder mondmasker. Een vrijwillige 'pauze' die, zo liet de NBA vandaag weten, hem ruim 800.000 dollar zal kosten, door een boete en een ingetrokken salaris van twee gemiste wedstrijden.'Ook James Harden forceerde zijn vertrek bij Houston door de coronaregels aan zijn laars te lappen en te gaan feesten in aanloop naar het seizoen, om daarna openlijk aan te sturen op een trade.'Brooklyn was weliswaar een van zijn voorkeursbestemmingen, gezien zijn vriendschap met ex-ploegmaat Kevin Durant, maar ook Harden zal bij de Nets zijn spelstijl moeten omgooien. Bij Houston was hij het voorbeeld van de speler die in zijn eentje élke aanval op zijn minst inleidde en meestal ook zelf afwerkte, als een van de beste offensieve spelers in de NBA-geschiedenis, onder meer met zijn kenmerkende step-back driepunter.'Hoewel Harden bij de Nets herenigd wordt met zijn ex-coach Mike D'Antoni, die in Brooklyn de assistent is van Steve Nash en perfect weet hoe The Beard opereert, staat die manier van spelen diametraal tegenover een systeem met nóg een baldominante guard, zoals Irving. Team chemistry die dus al vlug zou kunnen ontbranden.''Zónder Irving zouden Harden en Durant wel een beter klikkend, superduo kunnen vormen. Maar dan komen we uit bij het tweede grote probleem van de Nets: in de trade voor Harden gaven ze niet alleen vier first round draft picks en vier zogenaamde pick swaps op, waardoor ze hun hele langetermijntoekomst hypothekeren, maar ze verloren ook zeer sterke role players als Caris LeVert, Jarrett Allen en Taurean Prince.'Zo hebben de Nets nog slechts negen valabele NBA-spelers. Een heel smalle kern, zeker in de wetenschap dat Irving naast halfgek ook blessuregevoelig is, dat Durant pas terugkeert na anderhalf jaar afwezigheid wegens een afgescheurde achillespees, en dat Harden minstens tien kilo te veel meezeult.'Allicht zullen de Nets die kern nog aanvullen met goedkope, ervaren veteranen, maar de spoeling blijft dun in een NBA-seizoen waarin de ene ploeg na de andere uitgedund wordt door coronabesmettingen en quarantainemaatregelen.''Maar zelfs als iedereen fit blijft en Irving en Harden op een of andere manier zich toch aan elkaar kunnen aanpassen, dan rest nog een ander groot probleem: defense. Beiden zijn allerminst meesterverdedigers, en ook in de rest van de roster zijn die niet te vinden. Zeker nadat Brooklyn Jarrett Allen afstond in de trade: hun center en beste zogenaamde 'rim protector' die dichtbij de korf een belangrijke defensieve rol speelde. In het reguliere seizoen zullen de Nets veel matchen winnen door een offensieve superkracht, maar in de play-offs wordt defense hun kryptoniet.'Niemand, ook de spichtige Durant niet, die immers in staat is om superatleten als Giannis Antetokounmpo bij de Milwaukee Bucks, Joel Embiid bij de Philadelphia 76'ers (in de Eastern Conference) of LeBron James/Anthony Davis bij de LA Lakers (in het Westen, móchten de Nets toch de finale halen) af te stoppen.'Zelfs veelzijdige ploegen als de Miami Heat worden een probleem. En de statistieken bewijzen: de laatste twintig jaar heeft geen enkele ploeg die niet tot de elf beste defensieve ploegen in de NBA behoorde de titel gewonnen. Voor de trade met Harden stond Brooklyn dertiende in die ranking, mét Jarrett Allen. Dat zal er nu niet op verbeteren.''Conclusie: tenzij de roster nog helemaal omgegooid wordt, of Irving wordt getraded, zal zelfs de nooit geziene verzameling van puur basketbaltalent niet opwegen tegen een giftige cocktail van excentrieke karakters, niet complementaire sterren, een veel te smalle kern, een defense met meer gaten dan Zwitserse kaas en een gigantische druk om nú te winnen. Championship or bust, zoals dat heet.'Onze voorspelling is dus: het wordt bust.'