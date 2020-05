In Europa beginnen de meeste grote voetbalcompetities er in juni terug aan. En die trend lijkt ook de Amerikaanse NBA te volgen in... Disney World.

De NBA is niet van plan het huidige seizoen te annuleren. Sterker nog, het heeft al verregaande plannen om de overige wedstrijden te laten doorgaan in Disney World in Orlando, Florida. Dat de NBA met het idee aan het spelen is, werd bevestigd door Danny Green, de point guard van de Los Angeles Lakers. 'Het ziet ernaar uit dat er veel opties zijn voor een gecentraliseerde locatie, maar de NBA is op dit moment vooral bezig met Disney World.'

Even later kwam ook de Amerikaanse basketbalcompetitie zelf met een statement. 'De NBA is in verregaande gesprekken met Disney World om de competitie te laten herstarten eind juli in het ESPN Wide World of Sports Complex (EWWS) in Florida.'

Ideale accommodatie

Het idee ligt al even op de bureau van de grote bazen van de NBA. Midden april publiceerde Yahoo-Sports-auteur Keith Smith een column waarin hij het voorstel lanceerde. Wat eerst een gek idee leek, kreeg toch meteen veel bijklank en een goede maand later overweegt de NBA het ook effectief.

Maar wat heeft Disney World dan te bieden aan de basketbalcompetitie? Met 30 teams over heel de VS is de NBA een enorm grote competitie waarin veel en ver gereisd moet worden. Als het resterende deel van de competitie gecentraliseerd zou kunnen doorgaan, zou dat al veel problemen wegnemen.

En Disney World is daar de geschikte plek voor met meer dan 30 resorts waar alle teams in kunnen ondergebracht worden en een veelvoud aan zalen die kunnen omgevormd worden tot basketbalvelden.

Bovendien is het park in private handen. Dat betekent dat het park alle controle heeft over wie er in en uit het park mag gaan. Niemand zal zomaar de wedstrijden kunnen bijwonen of de spelers kunnen besmetten in de hotels. Een echte quarantaine dus!

Nog een ander pluspunt aan Disney World is dat het park in Florida ligt, een van de minder getroffen staten in de VS. Alle teams zouden normaal gezien eind juli of begin augustus in Orlando kunnen geraken.

Tot slot is ESPN, dat mede-eigenaar is van de tv-rechten op de NBA, onderdeel van het Disneyconcern. Dat er dan naar Orlando wordt gekeken, is dus niet zo verrassend.

Disney World is een gigantisch complex waar alle NBA-teams onderdak kunnen vinden. © GETTY

Onmiddellijk play-offs?

Maar zullen alle teams wel naar Orlando moeten gaan? Op 11 maart, toen de competitie werd stilgelegd, moesten namelijk nog 259 wedstrijden van het reguliere seizoen gespeeld worden. Met de play-offs erbij zou dat zo'n drie maanden quarantaine betekenen. Zelfs wanneer er 8 wedstrijden per dag worden gespeeld, duurt het reguliere seizoen nog steeds 33 dagen en zouden de play-offs nog 55 dagen kunnen duren.

Als de 30 clubs dan naar Orlando komen, zal het reguliere seizoen toch ingekort moeten worden. De NBA denkt er dan ook aan om van de officiële 82 wedstrijden naar 72 te gaan. Voor sommige teams is die grens ook al dichtbij, zoals voor de Atlanta Hawks die al op 67 staan. Voor de laagst gerangschikte clubs zou dit de ideale oplossing zijn om hun meestal jonge kernen nog wat speelminuten te doen krijgen.

Maar niet iedere club uit de lagere regionen lijkt echt enthousiast te zijn om verder te spelen. Zij zien het dan weer niet zitten om nog weken te trainen en in quarantaine te gaan voor slechts een vijftal wedstrijden.

Damian Lillard, die met de Portland Trail Blazers op 1 plaats van de play-offs staat, ziet de inperking van matchen niet zitten. 'Als we daardoor geen play-offs meer kunnen halen, speel ik niet.' © GETTY

De kans dat alle 30 clubs naar Orlando zullen afzakken, lijkt bovendien met de dag kleiner te worden. De NBA heeft dan ook enkele andere plannen op tafel liggen. Onmiddellijk doorgaan naar de play-offs, met de beste 8 teams uit iedere conferentie, is er daar een van, met de huidige stand als graadmeter. Dat zorgt voor een halvering van het aantal teams en mensen, veel minder tijd voor het afmaken van het seizoen en ook veel minder risico op nieuwe besmettingen.

In dat geval zou zelfs de grote droom van NBA-baas Adam Silver uitkomen: play-offs met zestien teams zonder opdeling in twee conferenties. Dan speelt de nummer 1 gewoon tegen de nummer 16, nummer 2 tegen nummer 15, enzovoort. Silver probeert dat al langer door te drukken, maar verschillende teams zagen het reizen niet zitten. Als alle ploegen samenhokken in Orlando, valt dat argument weg.

Dat idee zou veel interessantere wedstrijden opleveren, maar zou het voor de ploegen uit de (zwakkere) Eastern Conference ook veel moeilijker maken om in de finale te staan. Afwachten dus of dat scenario wordt goedgekeurd.

Maar net zoals het geval is in andere sporttakken, zouden de teams die geen eerlijke kans kregen op deelname daar niet zo tevreden mee zijn. Daarom heeft de NBA nog een ander plan. Plan-B is om de beste 10 teams van iedere conferentie naar Orlando te sturen. Nummers 7 tot 10 van iedere conferentie zouden dan een mini-toernooi spelen om de twee laatste plaatsen van beide play-offs te bepalen. Van die 8 teams in totaal zouden er dus nog 4 moeten sneuvelen in het begin. Zo blijven de play-offs uit 16 clubs bestaan per conferentie.

De Bucks van Giannis Antetokounmpo moeten zich geen zorgen maken, zij staan aan kop in de Eastern Conference. © GETTY

Wachten op tests

Eind juli zou de competitie moeten hervatten, maar dan moet er ook genoeg zekerheid zijn over voldoende tests voor de spelers en staf van de clubs en het personeel van het park. Bovendien vertelde NBA-baas Adam Silver eerder al dat de competite niet hervat vooraleer er genoeg tests zijn voor de rest van het land! Gaat dat wel lukken tegen juli? Volgens ESPN zou de NBA ook al aan het denken zijn om misschien in augustus pas te herbeginnen. Dat betekent dan nog minder tijd om alles af te werken.

Bovendien zou het NBA-plan in Disney World ook nog eens 15.000 tests vereisen. En dat aantal zou nog kunnen oplopen, want er is sprake van een dagelijkse test.

Daarnaast moeten de teams ook eerst wat in vorm raken in eigen huis vooraleer ze naar Orlando gaan. De NBA had al aan de spelers gevraagd om midden mei of begin juni terug te keren naar de club om de trainingen te hervatten.

Maar onder meer spelers van de New York Knicks en Brooklyn Nets hebben hun bezorgdheid al uitgedrukt over de terugkeer naar New York, de broeihaard van het coronavirus in de VS. Al die obstakels zullen nog overwonnen moeten worden vooraleer het NBA-circus neerstrijkt in 'the Happiest Place on Earth'.

NBA-baas Adam Silver wacht nog enkele moeilijke maanden. © GETTY

