Emma Meesseman verlengde haar contract bij de Washington Mystics, waarmee ze vorig seizoen, als MVP van de Finals, de WNBA-titel veroverde. Drie vragen aan onze basketbalwatcher, Jonas Creteur.

Is dit een verrassing?

Jonas Creteur: 'Neen, louter een formaliteit. Het was alleen wachten op het officiële persbericht, nadat coach Mike Thibault eind januari in een podcast al had gesproken over een mondeling akkoord met Meesseman.'

'Daarna, op 11 februari, maakten de Mystics bekend dat Elena Delle Donne, de MVP van het vorige reguliere seizoen, had bijgetekend. Zes dagen later kwam het nieuws over Meesseman, van wie iedereen had verwacht dat ze zou blijven.'

'Niets toevallig noemde de West-Vlaamse in het persbericht Washington a home away from home. Ze speelt er dan ook al sinds de lente van 2013, op één sabbatseizoen (2018) na, en voelt zich in de stad Washington enorm goed thuis.'

'Gekoppeld aan Delle Donne, die ze goed aanvult als speelster, weet Meesseman dat ze opnieuw kans maakt op de WNBA-titel. Bovendien blijven ook andere sterkhouders als Natasha Cloud, Aerial Powers en Latoya Sanders. Alleen Kristi Toliver trekt naar de Los Angeles Sparks omdat ze daar meer kan verdienen.'

"Zelf versterkingen binnenhalen en onder de salary cap blijven zat er immers niet in voor de Mystics, gezien de supermax-contracten voor Delle Donne en Meesseman (zie punt drie). Coach Thibault zag er ook het nut niet van in om de succesvolle kern van vorig jaar te wijzigen.'

"De rol van Thibault mag je ook niet onderschatten: hij koos in april 2013 de toen (in de VS) compleet onbekende Meesseman in de WNBA-draft. Met Thibault heeft Emma een zeer goeie relatie. Er was wel speculatie dat de 69-jarige Amerikaan een stap opzij zou zetten voor zijn zoon/associate head coach Eric, om zelf general manager te worden, maar dat zal nog minstens één seizoen duren.'

'Verwacht wordt dat de veelzijdige Meesseman zeker in het eerste deel van het seizoen een nog prominentere rol zal krijgen, want Delle Donne onderging op 24 januari een rugoperatie. Ze zou wel klaar moeten raken tegen de start van het WNBA-seizoen. Al zal ze allicht wat inlooptijd nodig hebben.'

Hoe zal Meesseman de WNBA combineren met de olympische campagne van de Belgian Cats?

Jonas Creteur: 'Dat wordt geen probleem: het WNBA-seizoen start op 15 mei, en voor de Mystics op 16 mei tegen de Los Angeles Sparks. Het seizoen duurt tot 11 juli, gevolgd door een break van een goeie maand tot 16 augustus, ruim voor en na het olympisch toernooi (tussen maandag 27 juli en zondag 9 augustus). Team USA trekt immers met zijn beste speelsters uit de WNBA naar Tokio.'

'Meesseman zal ook een groot stuk van de voorbereidingscampagne van de Belgian Cats kunnen volgen, want coach Mike Thibault gaf al aan dat de Belgische een vijftal WNBA-matchen zal missen.'

'Sowieso wordt het een superdruk jaar voor Meesseman, want de Final Four van de Euroleague, een realistisch doel voor haar Europese club/titelverdediger Ekaterinburg, duurt van 17 tot 19 april.'

© BELGA

Hoeveel zal Meesseman verdienen?

Jonas Creteur: 'Zoals gebruikelijk in de WNBA klonk het in het officiële persbericht: The terms of Meesseman's new deal were not disclosed.'

'Maar je mag ervan uitgaan dat Meesseman, met haar status als Finals MVP, een contract van vier jaar ter waarde van 899.480 dollar (zo'n 830.000 euro) heeft getekend: 215.000 dollar in 2020; 221.450 dollar in 2021; 228.094 dollar in 2022 en 234.936 dollar in 2023 - bruto wel te verstaan.'

'Een fikse loonsverhoging, want afgelopen seizoen verdiende de Ieperse 'slechts' 117.500 dollar. In de jongste CAO tussen de spelersvakbond en de WNBA werden echter onder meer de maximumsalarissen flink opgekrikt.'

'Zo'n zogenaamd supermax-contract van vier jaar kan gegeven worden aan speelsters met zes jaar ervaring in de WNBA, én als ze bijtekenen bij hun huidige ploeg, zoals in het geval van Meesseman bij de Mystics.'

