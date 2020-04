Enkele mensen die in een zetel een babbeltje slaan over voetbal. Klinkt gezellig, toch? En steeds meer mensen luisteren ernaar. Voetbalpodcasts zijn hot in Vlaanderen. Hoe komt dat?

Het begrip is intussen al zo goed ingeburgerd dat we zouden beginnen aan dit stuk zonder uit te leggen wat een podcast juist is. Een audio-uitzending die wordt aangeboden via het internet (Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, etc.), meestal zonder muziek en (vaak nog) zonder reclame, dat is een podcast.

De tijd dat mensen die naar een goed gesprek over voetbal wilden luisteren alleen op televisie terechtkonden, ligt al ver achter ons. In Engeland hebben ze er tientallen, maar ook in Vlaanderen vinden voetbalpodcasts steeds beter hun weg naar de luisteraar. Auteur en Antwerpsupporter Joost Houtman was een van de eersten die in Vlaanderen met een voetbalpodcast op de proppen kwam. In Het Foute Elftal vertelt hij met de hulp van stemacteurs als Jeron Dewulf en Dimitri Leue waargebeurde verhalen over voetballers in de criminaliteit. Nieuwe afleveringen zijn op komst. 'Ik ben zelf een schrijver, maar net als veel mensen vind ik het ook leuk om niet altijd te moeten lezen', zegt Houtman. 'Tijdens een lange looptocht of wandeling met de hond kan ik echt genieten van een podcast. Voor fans van de Premier League is Football Weekly van The Guardian bijvoorbeeld een absolute aanrader.' De eerste Vlaamse voetbalpodcast in talkshowvorm was MIDMID, opgericht door Evert Winkelmans. Hij werkt achter de schermen van Extra Time samen met Michael Van Vaerenbergh en Sirik Geffray. Onderweg naar de job luisteren de drie geregeld naar buitenlandse podcasts. De goesting om zelf ook iets te proberen groeide, MIDMID was geboren. 'We willen vooral een ander publiek bereiken', zegt Winkelmans. 'Wat de klassieke media maken, is vaak nogal saai en toegespitst op een blank, iets ouder middenklassepubliek. Een podcast is de ideale manier om daar tegenin te gaan en daar wil ik echt nog meer op focussen in de toekomst.' MIDMID is al lang niet meer de enige voetbalpodcast in Vlaanderen. Ook in De Tribune van de VRT wordt geregeld over voetbal gepraat en er is ook Sjotcast, een initiatief van Het Nieuwsblad. Guillaume Maebe is naast Gert Gysen en Lars Godeau een van de drie vaste stemmen bij die laatste. Volgens Maebe, die ook schrijft voor Het Nieuwsblad, is er een perfecte wisselwerking tussen podcast en krant. 'Het is al gebeurd dat we quotes uit de podcast hebben verwerkt in een stuk voor de krant, langs de andere kant zijn de krant en de website ideaal om reclame te maken voor Sjotcast. En ik heb leren monteren, ook als journalist leer ik dus bij.' MIDMID heeft een wisselend panel en krijgt tegenwoordig hulp van Sam Kerkhofs. Hij richtte in de kantoren van zijn sportmartketingbedrijf SportHouse Group een studio in, begon de uitzendingen ook met video op te nemen én hij lanceerde het label Friends of Sports, waaronder hij meerdere podcasts bundelt. In X & O's praat Dennis Xhaët met zijn gasten over het basketbal, Dieter Peeters, die ook voor Sport/ Voetbalmagazine schrijft, legt in Tactico tactische onderwerpen uit en in Dat Mag Is vinden voetbalromantici hun gading. 'Door er meerdere bij elkaar te steken, willen we mensen helpen om nieuwe kwalitatieve sportpodcasts te ontdekken', zegt Kerkhofs. 'Momenteel voeren we ook gesprekken voor een podcast over wielrennen en eentje over gamen.' Enkele weken geleden werd ook de eerste opname van MIDMID Binneeeuh uitgezonden. Daarin Skypen Kerkhofs en Winkelmans telkens met een profvoetballer om het vooral níét over het coronavirus te hebben. Neal Petersen is in Nederland een van de drijvende krachten achter het onlinevoetbalkanaal FC Afkicken. Ze hebben enkele liveshows op YouTube en daarnaast ook meerdere podcasts. 'Los van al onze liveshows op YouTube, bereiken we alleen al met onze podcasts samen maandelijks zo'n 300.000 luisteraars.' Friends of Sports moet het voorlopig doen met zo'n 110.000 luisteraars per maand. 'Ze zijn al iets langer bezig dan wij, maar ik luister met veel bewondering naar de podcasts van FC Afkicken. Dat zijn cijfers waar ik jaloers op ben', geeft Kerkhofs toe. Staan Nederlanders meer open voor podcasts? 'In Nederland is de debatcultuur sowieso meer ingebakken. De mensen discussiëren er erg graag', zegt Evert Winkelmans. 'Nederlanders zijn vaak early adapters', klinkt het ook bij Michael Van Vaerenbergh. 'Iets dat niet tot de mainstream media behoort, gaan zij veel sneller omarmen dan wij, Vlamingen.' Van Vaerenbergh is nog vaak te gast bij MIDMID, maar heeft intussen ook zijn eigen podcast: Croqueta. Daarin praat hij met Koen Frans, journalist bij Eleven Sports en Gazet van Antwerpen, wekelijks over het Spaanse voetbal. 'In de Benelux bestond er nog geen podcast over La Liga, dus hebben we er zelf maar eentje op poten gezet. We zijn natuurlijk heel niche, maar zolang het aantal luisteraars groeit en de vaste fans blijven terugkeren, doen we met veel goesting verder.' Dat is dé sleutel van een goede podcast, zegt ook Neal Petersen. 'De makers van een podcast moeten het ook zelf leuk vinden. Dat horen de luisteraars en die liefde springt dan wel op hen over. Bij alle podcasts die wij nu maken, hebben we daarom een andere host. Liefde voor een club, een land of een competitie, dat kan je niet faken.' In Nederland bewijzen ze intussen dat er ook geld te verdienen valt met het maken van podcasts. 'Maar een verdienmodel mag nooit het uitgangspunt zijn', benadrukt Petersen. 'Voor FC Afkicken voeren we nu gesprekken met meerdere merken voor diverse podcasts. Dat ziet er heel positief uit. Voor die merken kan het heel interessant zijn om zich aan een van onze podcasts te koppelen, want de luisteraars zijn doorgaans erg trouw. Maar het is wel belangrijk dat ze er niet alleen een boodschapje insteken. De luisteraars moeten er ook echt iets aan hebben, pas dan is het een toevoeging, wat mij betreft.'