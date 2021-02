Wim Fissette begeleidde de Japanse Naomi Osaka naar haar zege op de Australian Open. Het zoveelste grote succes in de rijkgevulde carrière van de Limburgse tenniscoach. Nochtans kreeg hij de voorbije jaren in eigen land niet altijd de erkenning die hij verdiende.

"My team are my family. They are the ones with me through my matches. This one is for you."Aldus sprak Naomi Osaka tijdens haar zegespeech na de finale van de Australian Open, afgelopen zaterdag. De Japanse had net haar vierde grandslamzege behaald, de tweede op rij, na de US Open van vorig jaar. Goed voor liefst 21 opeenvolgende overwinningen (twee forfaits niet meegeteld) sinds ze in augustus 2020 het uitgestelde coronaseizoen hervatte.Aan haar zijde al die tijd, ook in quarantaines: haar family, met Wim Fissette als pater familias. Hij werd eind 2019 Osaka's nieuwe coach. Na een aarzelend begin van 2020, met onder meer een uitschakeling in de derde ronde van de Australian Open, heeft de Belg in een jaar tijd van de Japanse een bijna niet te kloppen zegemachine gemaakt.Toen wij mochten stemmen voor de Belgische Coach van het Jaar 2020, was onze keuze dus vlug gemaakt: op één niet de uiteindelijke winnaar Philip Mestdagh, de coach van de Belgian Cats - hoe 'historisch' de olympische kwalificatie van Emma Meesseman en co ook was. Wél Wim Fissette, de tenniscoach die een speelster in de meest bekende, concurrentiële vrouwensport ter wereld naar de absolute top (een eindzege op de US Open) had geleid. In geen enkele andere sport staan de vrouwen qua verdiensten en wereldwijde media-aandacht zo op gelijke voet als met de mannen - allicht als enige sport, helaas.Groot was dan ook onze verbazing toen de uitslag bekend werd van de Coach van het Jaar 2020: 1. Philip Mestdagh (405 punten); 2. Philippe Clément (293); 3. Roberto Martinez (220), 4. Vital Heynen (142), en pas op plaats 5: Wim Fissette (tennis) 131.Da's nog altijd vijf plaatsen beter dan in 2018, toen de Limburger op de tiende stek eindigde in die verkiezing, ver na laureaat Roberto Martinéz, met brons op het WK voetbal toen wel de verdiende winnaar met 344 punten. Fissette kreeg er echter amper 23, terwijl hij de Duitse Angelique Kerber naar de eindzege op Wimbledon had geloodst, dankzij onder meer zeges tegen... Naomi Osaka en Serena Williams (in de finale).Dat was toen al zijn vierde grandslamoverwinning als coach. Er zouden er nog twee volgen met Osaka (US Open 2020, Australian Open 2021) en er waren er al drie aan voorafgegaan, met Kim Clijsters (US Open 2009 en 2010, Australian Open 2011).De Hasselaar telt nu dus zes grandslamzeges met drie verschillende speelsters. Maar zijn palmares is nog straffer/veelzijdiger. Fissette was immers ook de coach van de Duitse Sabine Lisicki toen zij haar eerste en enige grandslamfinale bereikte, op Wimbledon 2013. En hij was ook de trainer van de Roemeense Simona Halep toen zij voor het eerst de eindstrijd van een grandslam haalde, op Roland Garros 2014, waarna nog een halve finale op Wimbledon volgde. Twee jaar later begeleidde de Limburger Victoria Azarenka toen de Wit-Russische de zeldzame Sunshine Double veroverde, door achtereenvolgens de prestigieuze toernooien van Indian Wells en Miami op haar naam te schrijven, voor ze zwanger werd.Een jaar later, in 2017, zat Fissette in de spelersbox van de Britse Johanna Konta toen zij haar eerste halve finale op Wimbledon bereikte. Zijn grootste successen, met Kerber en nu Osaka, moesten dan nog volgen.Nog een veelzeggende statistiek: de Hasselaar, nog altijd pas 40 jaar jong, begeleidde liefst zes verschillende tennissters naar zeges tegen Serena Williams, misschien wel de beste speelster aller tijden: Clijsters (2009), Lisicki (2013), Halep (2014), Azarenka (2016), Kerber (2018) en Osaka (2021).Je kan de opmerking maken dat de Belg nooit lang één speelster heeft gecoacht, maar feit is wel dat hij hen telkens naar het hoogtepunt in hun carrières heeft begeleid.Nu dus als rechterhand van Naomi Osaka, die definitief de troon van Serena Williams lijkt te hebben overgenomen als hét gezicht van het vrouwentennis, van zelfs de hele mondiale vrouwensport.Vele internationale journalisten tweetten na Osaka's zege in Australië dan ook hun appreciatie voor het werk van the Belgian tenniscoach. Ook in België kreeg de tot voor korte vrij onbekende Fissette - toch voor het brede sportpubliek - eindelijk veel aandacht. Beter laat dan nooit. Maar meer dan verdiend.