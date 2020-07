Elke week gaan we dieper in op een opvallend cijfer uit de sportactualiteit. Deze keer: 11,15, of het bedrag in miljoen euro dat Wimbledon uitkeert aan tennissers, zonder dat ze effectief op het Heilige Gras hebben aangetreden.

The All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) werd vorige week bedolven onder lof. De organisator van The Wimbledon Championships had immers aangekondigd dat het een deel van het prijzengeld voor het afgelaste toernooi zou uitkeren aan 620 spelers. Een bedrag van in totaal 10 miljoen pond of 11,15 miljoen euro: 13.900 euro voor 224 tenniss(t)ers die in aanmerking gekomen waren voor het kwalificatietoernooi, 27.800 euro voor 256 spelers die rechtstreeks geplaatst waren voor de hoofdtabel, 6950 euro voor 120 dubbelspelers en 6700 euro voor 16 rolstoeltennissers.

Wimbledon had moeten plaatsvinden van 29 juni tot gisteren 12 juli, maar werd door de coronacrisis voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog afgelast. En niet uitgesteld, zoals Roland Garros dat zich vlug een nieuwe datum eind september toe-eigende. Voor Wimbledon had een afgelasting immers minder zware gevolgen. The All England Lawn Tennis & Croquet Club is immers al zeventien jaar (sinds de uitbraak van SARS in 2002) verzekerd tegen een mogelijke annulering door een pandemie. Een verzekering die volgens de Insurance Times jaarlijks gemiddeld zo'n 1,65 miljoen euro kostte - 28 miljoen euro over die hele periode van zeventien jaar.

Prijzengeld

Maar die voorzienigheid zou de AELTC nu wel een verzekeringspremie van ruim 126 miljoen euro opleveren, als dekking voor de gemiste inkomsten van het afgelaste toernooi. Of toch een deel ervan, want de totale return qua mediarechten, sponsorcontracten en ticketing bedraagt jaarlijks ruim 300 miljoen euro. Normaal had de AELTC ook in totaal goed 40 miljoen euro aan prijzengeld moeten uitkeren, maar dat wordt nu een derde van dat bedrag.

Inbegrepen in de verzekeringspremie: een provisie voor het uitbetalen van prijzengeld aan spelers die de organisatie op geen enkele andere manier zou kunnen besteden. Niet toevallig zei de AELTC in zijn persbericht dat het zijn beslissing had genomen 'na raadpleging en onderhandelingen wat betreft de annuleringsverzekering'. Het was dan ook geen garantie dat de verzekeringsmaatschappij akkoord zou gaan om ook die 11,15 miljoen euro uit te betalen.

Onbaatzuchtige vrijgevigheid?

Richard Lewis, CEO van The All England Lawn Tennis & Croquet Club, verpakte het mooi door het als een beloning te omschrijven voor de spelers, voor hun investeringen in hun plaats op de wereldranglijst. Voor die geste werd hij dan ook door media en spelers wereldwijd fel geprezen op sociale media.

Maar die onbaatzuchtige vrijgevigheid moet je dus met een korreltje zout nemen. Al zal dat de spelers, zeker de niet-toppers die in deze coronatijden de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, worst wezen. Voor hen zijn die duizenden euro's zeer welgekomen om alle kosten te dekken.

Het zal voorlopig ook de laatste keer zijn dat Wimbledon zich kan verzekeren tegen een pandemie, want CEO Richard Lewis gaf al aan dat dat voor de editie van volgend jaar niet meer zal lukken.

Ook de Australian Open, die begin dit jaar wel kon doorgaan, was verzekerd tegen een pandemie, maar kon in een nieuw verzekeringscontract voor 2021 ook geen nieuwe pandemieclausule meer laten opnemen.

