Het Wereldantidopingagentschap (WADA) behoudt de sanctie die sinds januari 2020 van toepassing is op het laboratorium in Moskou. Het lab mag bijgevolg nog altijd geen bloedanalyses uitvoeren in het kader van het biologisch paspoort van atleten. Dat is het resultaat van een stemming die vrijdag werd gehouden binnen het uitvoerend comité van het WADA.

Het lab in Moskou is sinds januari 2020 voorlopig geschorst, aangezien het niet beantwoordt aan de internationale standaarden voor laboratoria en in strijd is met de ethische code. Het mag dan ook geen dopingtesten uitvoeren voor organisaties die de Wereldantidopingcode hebben ondertekend. Het lab van Moskou kan tegen de nieuwe beslissing in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

Toen in 2015 een geïnstitutionaliseerd dopingsysteem in Rusland aan het licht kwam, verloor het lab in Moskou zijn WADA-accreditatie. In mei 2016 werd beslist dat het lab toch analyses mocht uitvoeren voor het biologisch paspoort van atleten, op voorwaarde dat het lab al zijn gegevens overmaakte.

Toen bleek dat de dopingdata die in januari 2019 werden overhandigd aan het onderzoeksteam gemanipuleerd waren, werd het Russisch antidopingagentschap (Rusada) als niet-conform beschouwd. In december 2019 besloot het WADA vanwege de manipulaties Rusland vier jaar uit te sluiten van belangrijke internationale sportevenementen. In beroep halveerde het TAS die schorsing tot twee jaar. Op de voorbije Spelen in Tokio konden Russen met een onberispelijk dopingverleden wel onder neutrale vlag aantreden.

Het lab in Moskou is sinds januari 2020 voorlopig geschorst, aangezien het niet beantwoordt aan de internationale standaarden voor laboratoria en in strijd is met de ethische code. Het mag dan ook geen dopingtesten uitvoeren voor organisaties die de Wereldantidopingcode hebben ondertekend. Het lab van Moskou kan tegen de nieuwe beslissing in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Toen in 2015 een geïnstitutionaliseerd dopingsysteem in Rusland aan het licht kwam, verloor het lab in Moskou zijn WADA-accreditatie. In mei 2016 werd beslist dat het lab toch analyses mocht uitvoeren voor het biologisch paspoort van atleten, op voorwaarde dat het lab al zijn gegevens overmaakte. Toen bleek dat de dopingdata die in januari 2019 werden overhandigd aan het onderzoeksteam gemanipuleerd waren, werd het Russisch antidopingagentschap (Rusada) als niet-conform beschouwd. In december 2019 besloot het WADA vanwege de manipulaties Rusland vier jaar uit te sluiten van belangrijke internationale sportevenementen. In beroep halveerde het TAS die schorsing tot twee jaar. Op de voorbije Spelen in Tokio konden Russen met een onberispelijk dopingverleden wel onder neutrale vlag aantreden.