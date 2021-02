Het Wereldantidopingagentschap WADA legt zich neer bij de halvering van de schorsing voor de Russische sport tot eind 2022. WADA zegt teleurgesteld te zijn in de mildere straf, maar gaat niet in beroep.

Rusland werd ruim een jaar geleden door het WADA voor vier jaar geschorst wegens grootscheepse dopingfraude. De Russen tekenden via hun antidopingbureau Rusada beroep aan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS en dat bracht de lengte van de straf anderhalve maand geleden terug. Maar nog altijd zullen Russische sporters hun land niet kunnen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in Tokio en op de Winterspelen van volgend jaar in Peking. De schorsing loopt tot 16 december 2022 en kan dus ook effect hebben op eventuele deelname van Rusland aan het WK voetbal in Qatar.

De uitspraak laat wel toe dat 'zuivere' Russische sporters onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de Spelen of aan WK's. Of dat geldt voor de Russische voetbalploeg, mocht die zich plaatsen voor het WK van 2022, ligt wellicht in handen van de Wereldvoetbalbond FIFA.

'Zuivere sport' stimuleren

De halvering van de straf mag volgens het TAS niet worden gezien als een 'validatie van het gedrag van het Rusada en de Russische autoriteiten'. Het TAS zegt gebonden te zijn aan regelgeving en de proportionaliteit te hebben meegewogen. Met de nieuwe strafmaat hoopt het bovendien jonge Russische sporters aan te moedigen te willen deelnemen aan 'een zuivere internationale sport'.

De schorsing van vier jaar werd ruim een jaar geleden door het WADA uitgesproken nadat uit onderzoek was gebleken dat er ook na de bewezen fraude in de atletiek en tijdens de Winterspelen in Sochi nog altijd sprake was geweest van omvangrijke dopingfraude. Het Rusada tekende beroep aan, onder dwang van de Russische regering.

