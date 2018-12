'Wanhoop in de ogen van de aanvallers zien: kicken!'

De oprichting van The Wall

VINCENT VANASCH: 'Ik ben met de hockeystick in de hand geboren: mijn vader Jean stichtte de jeugdacademie van Royal Evere White Star en mijn broers Philippe en Benoît - tien en vijf jaar ouder - speelden ook hockey. Op de club én thuis, in de gang van ons appartement. Met mij als hun favoriete doelwit, geposteerd in de deur, als keeper. Ik was dan ook gefascineerd door de uitrusting: die grote helm, die bodyprotector, die legguards ( scheenbeenbeschermers, nvdr)... Het leek wel Robocop of Batman - ik wou ook zo'n superheld zijn! Tijdens de rust van een hockeymatch van White Star liep ik als klein ventje zelfs altijd naar de keeper, om hem een kusje te geven. ( lacht)

...