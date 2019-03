"We kunnen altijd beter"

Eden Hazard was de man van de match tegen Rusland met twee doelpunten. Na de wedstrijd was de kapitein van de Rode Duivels zoals altijd eerlijk. "We kunnen altijd nog beter , soms was het voetbal nog niet goed genoeg. Maar we creëerden wel kansen en de score kon nog hoger oplopen", stelt Hazard.