Van donderdag 30 mei tot zondag 2 juni vindt op golfdomein Rinkven in Schilde de tweede editie van de Belgian Knockout plaats. Voor de golfliefhebber dé kans om onze drie vaderlandse toppers live aan het werk te zien. Naast Ryder Cup-helden Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters is dat ook Thomas Detry. Een kennismaking.

De Belgian Knockout (BKO) symboliseert de opmars van de golfsport in België. Niet alleen tellen we drie profspelers op het hoogste niveau, met deze wedstrijd die deel uitmaakt van de European Tour telt ons land ook weer mee op de internationale golfkalender. De organisatie is in handen van Pieters Productions, het bedrijfje dat bestierd wordt door de familie van Thomas Pieters, en groeide vorig jaar bij de allereerste editie uit tot een voltreffer -bezocht door zo'n 18000 kijklustigen en gewonnen door de Spanjaard Adrián Otaegui.

...